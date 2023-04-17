Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України у facebook.

"В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 20 ракет", – йдеться у дописі.