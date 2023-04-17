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Війна з Росією: хроніка
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РФ тримає в Чорному морі три носії "калібрів", загальний залп може становити до 16 ракет

17 квітня, 2023 понедiлок
12:26
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 16 ракет

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України у facebook.

"В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 20 ракет", – йдеться у дописі.

  • 12 квітня у Чорному морі РФ утримувала чотири кораблі, серед яких два носії "калібрів". Загальний залп становив до 12 ракет.
  • 13 квітня повідомлялося, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири кораблі РФ, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп становить до 4 ракет.
  • 14 квітня повідомлялося, що на бойовому чергуванні в Чорному морі РФ тримає дев'ять своїх кораблів, серед яких — один ракетоносій, загальний залп якого становить до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".
  • 15 квітня стало відомо, що російські військові вдвічі збільшили кількість кораблів у Чорному морі, які є носіями ракет типу "Калібр".
зброя
російська армія
окупанти
Військові новини
крилата ракета
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