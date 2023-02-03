Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що 2 лютого близько 22:00 рашисти вчергове гатили по селу Таврійське. Російські війська використовували реактивні системи залпового вогню.

Унаслідок обстрілу частково зруйновані приватні будинки – пошкоджено дахи, фасади, вибито вікна та двері.

Крім того, пошкоджень зазнали автівки місцевих жителів та сільськогосподарська техніка.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - наголосили у пресслужбі.