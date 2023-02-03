Армія РФ уночі обстріляла село в Запорізькій області: пошкоджені домівки мирних жителів
У ніч на 3 лютого у селі Таврійське Запорізького району зафіксовані прильоти російських снарядів. Унаслідок обстрілів пошкоджені домівки та приватний транспорт
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Слідство встановило, що 2 лютого близько 22:00 рашисти вчергове гатили по селу Таврійське. Російські війська використовували реактивні системи залпового вогню.
Унаслідок обстрілу частково зруйновані приватні будинки – пошкоджено дахи, фасади, вибито вікна та двері.
Крім того, пошкоджень зазнали автівки місцевих жителів та сільськогосподарська техніка.
"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - наголосили у пресслужбі.
- Керівник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін розповів, що на Запорізькому напрямку наразі бойові зіткнення та підготовка до наступальних дій не спостерігаються, основні зусилля ворог зосереджує на Донбасі.
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