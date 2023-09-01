Армія РФ вдарила з артилерії по Дніпропетровщині: поранена жінка
У п'ятницю, 1 вересня, російські терористи гатили з артилерії по Синельниківській та Нікопольській громадах Дніпропетровської області, унаслідок чого поранена жінка
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Унаслідок ворожої атаки постраждала 81-річна мешканка Нікополя. Рятувальники дістали жінку з заблокованого будинку. Зазначається, що травми у неї не важкі, жінці надали усю необхідну допомогу.
Також унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено 15 житлових будинків, 11 господарських споруд, легковий автомобіль, півтора десятка сонячних панелей, 4 лінії електропередачі та газопровід.
Фото: Микола Лукашук
Крім цього, з ранку і протягом дня ворог чотири рази атакував села Великомихайлівської громади Синельниківського району. Через це пошкоджено 3 приватних житлових будинки та електромережі.
- У понеділок, 28 серпня, ворог обстріляв Марганецьку громаду на Нікопольщині - четверо людей поранено.
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