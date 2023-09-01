Армія РФ вдарила з артилерії по Дніпропетровщині: поранена жінка

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Унаслідок ворожої атаки постраждала 81-річна мешканка Нікополя. Рятувальники дістали жінку з заблокованого будинку. Зазначається, що травми у неї не важкі, жінці надали усю необхідну допомогу.

Також унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено 15 житлових будинків, 11 господарських споруд, легковий автомобіль, півтора десятка сонячних панелей, 4 лінії електропередачі та газопровід.

Фото: Микола Лукашук

Крім цього, з ранку і протягом дня ворог чотири рази атакував села Великомихайлівської громади Синельниківського району. Через це пошкоджено 3 приватних житлових будинки та електромережі.