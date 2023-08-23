Армія РФ вранці скинула 2 авіабомби на дитсадок та будинки в Херсоні: 6 поранених
У середу, 23 серпня, російські терористи атакували Херсон. Загарбники скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки міста. Унаслідок атаки щонайменше 6 людей отримали поранення
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Близько четвертої ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу виникла пожежа, рятувальники оперативно ліквідували її.
Через ворожий обстріл постраждали шестеро людей. За даними очільника, 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим - лікарі надали допомогу на місці.
- У п'ятницю, 18 серпня, російська армія вбила 72-річного жителя Херсона.
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