Армія РФ вранці скинула 2 авіабомби на дитсадок та будинки в Херсоні: 6 поранених

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько четвертої ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу виникла пожежа, рятувальники оперативно ліквідували її.

Через ворожий обстріл постраждали шестеро людей. За даними очільника, 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим - лікарі надали допомогу на місці.