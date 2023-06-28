"Армія та народ були з Путіним під час заколоту": Пєсков запустив новий наратив роспропаганди

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Армія та народ були з Путіним у момент спроби збройного заколоту", - заявив речник президента РФ Володимира Путіна.

У ЦПД наголошують, що слова Дмитра Пєскова є маніпуляцією, як і слова, що заколот зупинили військові РФ.

"Метою таких заяв є показати населенню, що у їхнього лідера все під контролем, а режим здатний розв'язувати складні питання. Також подібні наративи просуваються задля зміцнення влади президента РФ і його диктаторського режиму", - пише Центр.