"Армія та народ були з Путіним під час заколоту": Пєсков запустив новий наратив роспропаганди
У середу, 28 червня, речник президента РФ Дмитро Пєсков поширив новий наратив російської пропаганди
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Армія та народ були з Путіним у момент спроби збройного заколоту", - заявив речник президента РФ Володимира Путіна.
У ЦПД наголошують, що слова Дмитра Пєскова є маніпуляцією, як і слова, що заколот зупинили військові РФ.
"Метою таких заяв є показати населенню, що у їхнього лідера все під контролем, а режим здатний розв'язувати складні питання. Також подібні наративи просуваються задля зміцнення влади президента РФ і його диктаторського режиму", - пише Центр.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 27 червня.
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