"Арсенал" відмовився платити за Мудрика 99 млн євро

Про це повідомляє Football London.

"Арсенал" не готовий платити за Мудрика 99 млн євро, які вимагає "Шахтар". У Лондоні вважають, що це занадто висока сума, як за гравця, який ще не провів вдосталь часу на топрівні.

За інформацією джерела, "Арсенал" може розпочати пошуки альтернативи Мудрику. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета говорив, що команда потребує підсилення, а зимове трансферне вікно не повинне пройти без нових підписань.

У нинішньому сезоні 21-річний Михайло Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.

Transfermakt оцінює Мудрика у 40 млн євро - це найвищий показник в історії УПЛ.

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