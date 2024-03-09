Мобілізованим треба давати вибір, де служити. Офіцер ЗСУ Назарій Кішак

Іванофранківець Назарій Кішак — офіцер ЗСУ, екскомандир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, позивний "Шериф". У розмові для ютуб-каналу Еспресо в програмі Коментар він розповів про своє бачення ефективної мобілізації. Текстову версію розмови підготувала Анна Шимко. Інтерв'ю відредаговане та скорочене для ясності.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

Як змінюється мобілізаційна та рекрутингова кампанії в Україні зараз

Про втрати часу на прийняття певних законодавчих рішень

Про причини скандалу в Космачі

Чи вистачає нашим військовим зброї на лінії фронту

Зміни у закон про мобілізацію можуть бути внесені депутатами Верховної Ради до кінця березня. Чи ви знайомі з цими нормами?



Закон сам собою непоганий, але його, звичайно, треба доопрацьовувати. Ми розуміємо, що втрачаємо час. Прийняття рішення про мобілізацію орієнтовно буде на початку квітня, а люди потрібні вже зараз.

Важко доносити інформацію, що тікати від ТЦК та СП (територіальних центрів комплектації та соцпідтримки, - ред.) не потрібно, а потрібно мобілізуватись, після чого відправляють у навчальний центр задля проходження військової підготовки.

ТЦК та СП мають бути, як кажуть молоді люди, "молодіжною двіжухою", де тусуються пацани. Надалі треба змінювати керівників центрів комплектування: відбирати більш компетентних, надавати їм навчання, відправляти за кордон, аби вони могли побачити процес відбору людей там та як відбувається рекрутинг.

Мобілізованих слід спрямовувати на посади та в бригади, в які вони хочуть, а не туди, де є план. Додам, що вважаю за потрібне дати повноваження бригадам відбирати собі людей. Хай працюють на популяризацію з елементами змагання: у кого краще комунікація, реклама, хто забирає кращих. Треба давати людям вибір, де служити. Звісно, що за пʼять хвилин це не зміниться, але з часом все дійде.

Відкриття рекрутингового центру у Львові

Фото: Андріана Стахів

Деякі бригади вже демонструють значно кращі за інших показники по рекрутинговій кампанії. А ще варто зазначити, що ця історія з вербуванням [через інтернет], яку запустило Міністерство оборони і нове керівництво, дає свої результати. Близько 50 000 людей відгукнулися саме по цій програмі рекрутингу, а не через мобілізацію ТЦК.

Попри ці позитивні зрушення зовсім нещодавно в Космачі жінки накинулися на автівку, бо боялися, що там представники ТЦК.



Дійсно, склалася негарна ситуація і частково я розумію тих жінок. Не розумію того хлопця, який стояв з мікрофоном і ставив питання: від кого нам оборонятися.

Потрібно працювати з населенням. Варто, аби це були комплексні заходи: має працювати влада, староста села, ТЦК та СП. Треба пояснювати людям, що відбувається, аби вони розуміли, що це завдання від глави держави. Ми ще не дійшли до такої обізнаності, але потрібно обʼєднуватися, один одного підтримувати, допомогати, включатися та бути вмотивованими. Ми так війну не виграємо, якщо кожен буде казати: "в мене не виходить", "я не вмію", "я не хочу".



Є інформація, що наразі у нас обмежений ресурс по боєприпасах і зброї. Ми зараз намагаємося "пропетляти", поки наші найвагоміші партнери розв'язують питання військового фінансування. Чи відчувається це на фронті?



Зброї завжди не буде вистачати, бо під час гарячої фази хочеться по максимуму завдавати втрат ворогу. Потрібно багато боєприпасів різних калібрів аби зберегти, в першу чергу, особовий склад та ділянку фронту, щоб не просуватися назад. Тому ми чекаємо пакет партнерів, які мають проголосувати за виділення $60 млрд на підтримку України, що стане непоганою допомогою для нашої країни. Потрібно більше зброї, аби дати ворогу по зубам. Наразі є потреба у артилерії різної потужності.