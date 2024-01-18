Російські окупаційні війська збільшили активність на Лиманському напрямку. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на фронті

Бригада Гвардії наступу "Сталевий кордон" діє на Лимансько-Куп’янському напрямку. Іван Шевцов, начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ, підполковник, розповів про дії противника в зоні їхньої відповідальності.

"Ми здійснюємо як бойові дії на лінії зіткнення, так і охорону певної ділянки державного кордону в межах Харківської області. Ситуація тут залишається стабільно напруженою, ворог продовжує спроби штурмувати позиції Сил оборони. Лише протягом минулої доби ворог здійснив 27 атак. На Куп'янському напрямку найактивніше ворог діяв поблизу населеного пункту Синьківка", - сказав він у етері телеканалу "Еспресо".

Понад пів року бригада перебуває саме на Лимансько-Куп’янському напрямку. Бійці брали участь у звільненні Кліщіївки, у боях під Бахмутом і зараз активно боронять населені пункти поблизу Куп'янська.

За словами Шевцова, незважаючи на погодні умови, тактика дій ворога не змінюється. Тривають постійні обстріли артилерією позицій Сил оборони, обстріли прикордонних населених пунктів, а також штурмові дії щодо позицій Сил оборони.

Сьогодні ворог активно використовує дрони-камікадзе і розвідувальні безпілотники у Харківській області. Минулого місяця ворог застосовував до 20 дронів за добу, а зараз 50-60. Лише за минулу добу ворог застосував безпілотні літальні апарати, а саме дрони-камікадзе, 54 рази.

Розмінування українських територій

Плани з розмінування території на 2024 рік, спільно з Міністерством економіки, складають Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ і Державна служба з надзвичайних ситуацій. Величезну роль відіграє Міністерство аграрної політики, це завжди спільні зусилля для досягнення цілей.

"Станом на зараз у нас визначено понад 500 тис. гектарів пріоритетних земель, які треба очистити й повернути до експлуатації протягом 2024 року", - повідомив заступник міністра економіки України, координатор напрямку гуманітарного розмінування при Міністерстві економіки України Ігор Безкаравайний.

Цього року вперше закладено цільові кошти на відшкодування, розмінування або заходи з розмінування, це програма Мінекономіки. Вона полягатиме в тому, що будуть відшкодовувати витрати фермерів на розмінування ділянок.

Видатки держави, які спрямовані на розмінування, переважно стосуються оплати праці й екіпірування саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій і Державної служби спеціального транспорту. Підтримка міжнародних партнерів переважно скерована на закупівлю важкої техніки, вартісного обладнання й підтримки ДСНС та ДССТ.

Нові технологічні рішення для пришвидшення процесів розмінування

"Ми працюємо над тим, щоб винайти технологію дистанційного сканування, дистанційного обстеження території. Наразі найефективнішим способом, яким можна пришвидшити обстеження території, ідентифікації вибухонебезпечних предметів, є аналіз знімків високої роздільної здатності, які зроблені супутником або квадрокоптерами, і таким чином виявлення того, що лежить на поверхні. Те, що лежить у високій траві або закопано під землею, наразі можна виявити тільки опосередкованими доказами", - зазначив Безкаравайний.

Сьогодні проєкт технічного регламенту потребує затвердження, але перебуває вже на фінальній стадії. Тобто регламент, за яким треба виробляти машину, щоб вона відповідала характеристикам і витримувала підриви на цих вибухонебезпечних предметах і протитанкових мінах. Питання інструкції, за якою треба робити, перебуває на фінальній стадії вирішення.

Скасування візиту Умєрова до Франції

Сьогодні мав відбутися візит міністра оборони України Рустема Умєрова до Франції. Мав відбутися старт "Артилерійської коаліції", де провідну роль взяли на себе Франція, США і де вже беруть участь майже 20 країн. Візит було скасовано з міркувань безпеки. Проте, ця збройова арт-ініціатива, звісно, залишається у пріоритеті, аби забезпечити більше озброєння для України, постачання арт-систем, їхні ремонти й обслуговування.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню поділився подробицями про те, що мало обговорюватися на цьому засіданні. Зокрема, він згадав про гаубиці Caesar. ЗСУ вже використовують майже 20 одиниць таких технологічних засобів для знищення противника.

Франція зможе виготовити для України 78 гаубиць Caesar

Лекорню повідомив, що цього року Франція виготовить для України 78 самохідних гаубиць Caesar. При цьому Україна готова частково платити за виробництво і вже придбала 6 таких установок за власні кошти, аби запустити цю артилерійську ініціативу.

Також Франція збільшить місячні обсяги боєприпасів, які постачаються до України. Раніше вони постачали близько 1 тис. снарядів на місяць. З минулого лютого постачання збільшилось до 2 тис. снарядів на місяць. З лютого 2024 року постачання буде у розмірі 3 тис. снарядів калібру 155 мм для ЗСУ. Фактично, 3 тис. - це щоденна норма для нашої артилерії. За оцінками фахівців, середня потреба для ЗСУ становить від 200 тис. до 500 тис. на місяць.

Франція надасть Україні авіабомби AASM

Щомісяця, починаючи з лютого 2024 року, впродовж усього року, Франція буде передавати Україні по 50 високоточних авіабомб "повітря - земля" AASM, які мають дальність до 100 км, а бойову частину масою від 250 кг до тонни, в залежності від того, яка бомба оснащується технологічним комплектом донаведення. Міністр оборони Франції сказав, що французам вдалося адаптувати ці авіабомби для використання з літаків радянських моделей. Авіабомби будуть використовуватися з МіГ-29, Су-27, Су-24, а згодом із F-16.