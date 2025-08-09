Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Бомба у спадок, препарована Росія і харківські бар’єри – 5 книг про те, що нас об’єднує
Огляд

Бомба у спадок, препарована Росія і харківські бар’єри – 5 книг про те, що нас об’єднує

Ігор Бондар-Терещенко
9 серпня, 2025 субота
08:05
Культура

Всі книжки у цій добірці надзвичайно цікаві для читання у сьогоднішніх реаліях, і не лише тому, що їхні автори поєднують скрупульозну наукову роботу з емоційною проникливістю, яка кидає виклик стереотипам. Адже всі вони – про те, що нас об’єднує у питанні про історичну правду, майбутні перспективи і вічні життєві цінності

Зміст

Мар’яна Буджерин. Бомба у спадок. Розпад СРСР і ядерне роззброєння України. – К.: Локальна історія, 2025

Питання, на які авторка цієї книжки шукає і знаходить відповіді, свого часу, здавалося, вирішувалися вкрай просто. Адже свобода! Однак правові претензії Білорусі, Казахстану й України на успадковану радянську ядерну зброю стали предметом дискусій, у яких міжнародне право і правова практика пропонували суперечливі рекомендації. Тож яким був статус ядерної зброї на території трьох держав - Білорусі, Казахстану й України - після розпаду СРСР? Кому за правом належала ця зброя? Хто на території цих трьох держав мав зберігати і здійснювати юрисдикцію над стратегічною ядерною зброєю і військами, пов'язаними з нею? Які претензії на радянський ядерний спадок могли легітимно озвучити неросійські правонаступники Радянського Союзу? І якщо колишні радянські республіки успадковували всі радянські військові та промислові активи, що залишилися на їхніх територіях, то чому в такому разі не ядерні? У своєму дослідженні "Бомба у спадок" Мар’яна Буджерин нагадує, що на початку 1990-х світ боровся із безпрецедентною перспективою розповсюдження ядерної зброї через зміну суверенної юрисдикції над територією, на якій був розміщений величезний ядерний арсенал, і особливе занепокоєння викликали радянські "блудні бомби" і "відтік мізків" як у Росії, так і в неросійських республіках, на території яких були розгорнуті радянські ядерні озброєння та ядерні об'єкти. У своїй книжці авторка, спираючись на архівні матеріали, спогади учасників подій та міжнародні документи, реконструювала багаторівневий переговорний процес довкола української ядерної спадщини й відновила логіку ухвалення рішення про денуклеаризацію України та безпекові обіцянки, закріплені в Будапештському меморандумі. Після 2014 року на тлі російської агресії цей документ знову опинився в центрі уваги політиків, дослідників, громадськості. Чи справді в 1990-х Україна мала вибір, яким не скористалася? Що саме їй було обіцяно в обмін на роззброєння? Чи могла вона втримати ядерний статус? Якщо так, то чи зважилась би Росія на таку зухвалу агресію?


Вадим Денисенко, Віталій Пирович. Постпутін. Росія, з якою нам доведеться жити наступні 50 років. – К.: Наш Формат, 2025

Актуальних питань у цій книжці та само чимало, і автори намагаються на них відповісти, "анатомічно" розкладаючи путінський режим на складові частини, пояснюють, чому Путін більше не довіряє ФСБ і не спирається на силовиків, а робить вибір на користь "політичної системи". Отже, якою буде Росія в наступні 50 років? Чи зміниться траєкторія її руху після Путіна в бік лібералізації? Або ж навпаки, диктатор і після смерті залишиться впливовим фактором життя країни-агресора, а консервація режиму продовжиться на основі його "культу"? "Якщо говорити коротко, - підказує Євген Магда щодо книжки "Постпутін" Вадима Денисенка та Віталія Пировича - це дослідження без страху і з елементами препарування Росії. Варто додати, що проаналізована в книзі еволюція відносин Путіна з різними елітами так само допоможе зрозуміти, хто залишиться при владі в "постпутінський" період і власне визначатиме майбутнє Росії, влада в якій завжди трималася на страху перед державою. "Страх перед державою, яка може все, - нагадує автор, - базовий страх будь-якого жителя Російської імперії в будь-який період її існування. Періоди життя в Російській імперії відрізняються (за цим показником) лише тим, наскільки уявлення про світ і майбутнє заполонюють людину й чи є там місце для якихось інших уявлень та розумінь. Період правління Путіна - це період, коли держава все більше звужувала поле самостійного мислення людини. На момент повномасштабного вторгнення в Україну для великої частини російського суспільства держава створила єдино можливу картинку сьогоднішнього і майбутнього. А головний страх людини перетворюється зі страху перед державою (страх бути покараним за скоєні чи нескоєні злочини, а також страх того, що держава все одно десь тебе обдурить) на страх того, що, вийшовши за межі створеної державою картини світу, ти втратиш свою ідентичність, і водночас держава є єдиною картиною світу".


Ерін Меєр. Культурна карта, Бар’єри міжкультурного спілкування в бізнесі. – К.: Наш Формат, 2025

Мова у цій книжці - про культурні стереотипи, які заважають бізнесу. Але хіба тільки йому? Хіба в побуті ми іноді не дратуємось, наприклад, з того, чому отой чолов’яга так полюбляє вино? О, та ж він француз! А чому ота жінка так жестикулює? А, вона ж італійка! А чого оті поперлися на червоне світло? Невже вони з Харкова? Натомість у "Культурній карті" Ерін Меєр нам підказують, що, запиваючи американський бігмак французьким мерло (тобто вважаючи, що національна культура не відіграє ніякої ролі), ми дивимося на інших людей через власний (без)культурний об’єктив і судимо про них або оцінюємо їх хибно. Тобто не варто пояснювати індивідуальні риси їхнім походженням, але це також не означає, що вивчення культурного контексту непотрібне. З одного боку, вважає авторка, вищезгадані життєві приклади - це жарт, а з другого - приклад міжкультурної плутанини. І, на жаль, схожі непорозуміння можуть перерости у сварки й розривання ділових угод. Та як же цього уникнути й побудувати злагоджену роботу, якщо ви працюєте з іноземцями? Як спрямувати прямоту французів, пунктуальність німців, відкритість американців чи мовчазність китайців на користь усією групи й допомогти їм порозумітися? На ці питання відповідає авторка - консультантка з міжнародної співпраці - яка на реальних історіях демонструє, як взаємодіють представники різних культур, аналізує типові помилки, вчить дивитися на ситуацію очима підлеглих чи керівників, що зростали в іншій культурі. "Якщо успіх бізнесу залежить від вашої здатності співпрацювати з людьми з усього світу, - нагадують нам, - то слід визнати вагу культурних відмінностей і поважати їх. І перше, і друге надзвичайно важливі".


Людмила Герус. Історія українського хліба. – К.: Stretovych, 2025

Ця книжка - не менш цікава й актуальна за попередня, будучи адресована всім, хто цікавиться питаннями нашої культури та ідентичності. Тож "Історія українського хліба" Людмили Герус - докторки історичних наук, завідувачки відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України - про те, яку роль відіграє хліб в історії, культурі, мистецтві і світогляді українців. Про те, як хліб потрапив до нашого раціону і як за тисячоліття став не лише головною стравою на столі, а тим, через що ми сприймаємо світ. "Про те, що хліб - це важлива частина нашого культурного коду, можна здогадатися по тому, скільки обрядів і ритуалів проводили українці з різними його видами, - нагадує авторка. - Обрядовий хліб відрізняється від звичайного тим, що його основним призначенням було не втамувати голод чи наситити, а виконати за його допомогою магічну дію. В цьому випадку мало значення все, що виходило з-під рук хлібороба: вирощені стебла, зібране зерно, перемелене й просіяне борошно, тісто – ну і сам хліб". Крім того, дізнаємося ми з цього дослідження, українці впродовж віків виконували з хлібом обряди і магічні ритуали: передбачували ним майбутнє, захищалися від злих сил, пророчили щастя і багатий врожай. З ним приймали новонароджених, благословляли на створення нової сім’ї і відправляли на той світ. Також у книжці топові українські бренд-шефи й власники пекарень поділилися унікальними рецептами хліба та особистими історіями про те, як хліб став частиною їхнього життя.


Вільям Едвардс Демінг. Вийти з кризи. – К.: Лабораторія, 2025

Автор цієї практичної та актуальної книжки недаремно застерігає від того, що можна зробити поширену помилку, втішаючись тим, що копіюєш так звані найкращі техніки або поради щодо успіху інших компаній. Навіть американських! "В Америці кажуть, що якість і продуктивність несумісні: не можна мати те й інше водночас, - нагадує автор. - Більшість керівників заводів вам підтвердять, що тут "або-або". За їхнім досвідом, якщо у пріоритеті якість, відстає виробництво. Якщо у пріоритеті виробництво, страждає якість. Такого висновку вони дійдуть, якщо не знають, що таке якість і як її досягти". Тож, як на думку автора книги Вільяма Едвардса Демінга "Вийти з кризи", втіха щодо від наслідування інших компаній мине доволі швидко, тому що копіювання не забезпечить довготривалої конкурентної переваги. Насправді нездатність керівництва не копіювати, а планувати і передбачати труднощі призводить до марного витрачання людських ресурсів, матеріалів і машинного часу. При цьому причинами збанкрутування компаній, як зауважує автор, зазвичай називають видатки на запуск нового проєкту, перевитрати коштів, знецінення надлишкових запасів, конкуренцію - що завгодно, тільки не справжній корінь проблеми - банальне погане управління. Але що робити керівництву і як дізнатися, які потрібні зміни? Виявляється, сучасні компанії всього лише потребують трансформації стилю управління й відносин уряду з промисловістю, і теорія менеджменту від автора книжки, заснована на знаменитих "14 пунктах для менеджменту", підтверджує, що нездатність планувати майбутнє призводить до втрати ринку, а отже і втрати робочих місць. Загалом, як доводить ця теорія, менеджмент повинен оцінюватися не лише за квартальними дивідендами, але й за інноваційними планами, спрямованими на збереження бізнесу, захист інвестицій, забезпечення майбутніх дивідендів і створення нових робочих місць шляхом покращення якості продукції та послуг.

Теги:
Статті
Новини
освіта
Читайте також:
Казімєж Вуйціцький
Автор Леся Вакулюк
10 серпня, 2025 неділя
Історик Казімєж Вуйціцький: Польща потребує українців, навіть якщо популісти кажуть інше
Володимир Путін
Автор Світлана Кравченко
10 серпня, 2025 неділя
Путін у змові з лівійським генералом готує нову міграційну кризу в ЄС: літаки з африканцями прибувають до Мінська, - Telegraph
система ППО Skynex
Автор Роман Яворський
9 серпня, 2025 субота
Збивати дрони у 100 разів дешевше, ніж з IRIS-T: що таке німецька система ППО Skynex і які її переваги
Київ
+19.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
11 серпня
20:28
Ексклюзив
вакцинація
Циркулює нова мутація штаму Омікрон: головний держсанітарний лікар про зростання захворюваності на COVID у Києві
20:11
нафта роснефть
Саратовський НПЗ Роснафти припинив роботу через дронову атаку, - Bloomberg
20:05
OPINION
Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри
19:57
Резерв+
У Резерв+ додали функцію сплати штрафу за неприбуття за повісткою
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський
"Є реальний шанс досягти миру": Зеленський провів розмови з президентом Литви, прем'єрами Індії й Канади та принцом Саудівської Аравії
19:44
Андрій Костін
"Це питання наразі не на часі": посол у Нідерландах Костін про притягнення до відповідальності союзників РФ
19:39
Оновлено
РФ вдарила по автовокзалу у Запоріжжі (10 серпня 2025 року)
Удар РФ по автовокзалу в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 23
19:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Є комплекс факторів: Defense Express про зменшення кількості ударів "шахедами"
19:26
Оновлено
Дональд Трамп
Обмовка про зустріч з Путіним у РФ, територіальні поступки й майбутні перемовини: Трамп виступив з заявами про війну в Україні
19:24
Російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, - DeepState
19:15
Азербайджан Вірменія
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
18:45
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним
18:35
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
"Я б сказав полякові чи німцеві - ти можеш сам поїхати на фронт": журналіст Вуйціцький про ставлення до мігрантів з України призовного віку
18:31
Україна ЄС
Вважаємо, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно, – Свириденко
18:07
OPINION
Росія не чекатиме, поки Європа підготується до російського удару
18:05
"Білі янголи"
"Білі янголи" евакуювали з Покровського району 24 цивільних: серед них жінка, яку двічі діставали з-під завалів
17:53
Від початку доби на фронті зафіксували 65 боїв: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 атак
17:53
оптоволоконний безпілотник
Міноборони визначило перелік підрозділів та посад операторів дронів для військових за контрактом до 25 років
17:52
Кароль Навроцький
Президент Навроцький під час візиту у США обговорить з Трампом розміщення американських військ у Польщі й відносини з Україною
17:44
Ексклюзив
"Ми можемо стати зброярнею світу, але треба міняти систему", – ветеран та керівник громадської ради при міноборони про корупцію у воєнній сфері
17:41
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Польща за 2 роки планує збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм ушестеро
17:28
новини Тернопільщини
Палив електропідстанції в Уманському районі: в Україні агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення
17:18
ЗАЕС
Росіяни пошкодили інфраструктуру, яка здійснює моніторинг радіаційної обстановки на ЗАЕС
17:17
Учасники U2 опублікували заяви щодо Ізраїлю та Гази: "Ми не політичні експерти, але хочемо висловити позицію"
17:06
Ексклюзив
Чоловік в Кароліно-Бугаз підірвався на очах власних дітей: у ДСНС розповіли деталі трагедії і дали поради, як уникнути подібних випадків 
17:01
Україна ЄС
ЄС отримав 1,6 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Їх передадуть Україні у вигляді кредитів
16:58
Ексклюзив
Необхідна політична воля: представники кримськотатарського меджлісу сподіваються на офіційне визнання від оновленого уряду
16:42
Після звинувачень Костянтина Темляка у насильстві Jerry Heil і Yarmak перезнімуть кліп з відео українців
16:40
на фото Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів
16:28
діти, злочини росії
"Має ознаки торгівлі людьми": Лубінець звернувся до правоохоронців щодо створення росіянами "каталогу" українських дітей
16:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1 тис. авіабомб і майже 1400 ударних дронів, – Зеленський
16:12
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
16:04
морський телекомунікаційний кабель
Фінляндія висунула звинувачення капітану й двом офіцерам танкера Eagle S у пошкодженні кабелів у Балтійському морі
16:00
OPINION
Нарцисизм та путінопоклонство Трампа неперевершені
15:59
штучний інтелект
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:51
діти Україна
Окупанти депортували з Миколаївщини 15 дітей: фігурантів внесли до санкційних списків, а обвинувальний акт скерували до суду
15:44
АЕС "Гравлін"
Через нашестя медуз у Франції зупинила роботу атомна станція
15:25
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
Не вірю в антиукраїнські погроми в Польщі, - історик Вуйціцький
15:24
Хосе Мануель Альбарес
Україна повинна брати участь у перемовинах щодо своєї території, – МЗС Іспанії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV