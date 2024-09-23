Я вдивляюся в це фото Тимощука з футболкою Зеніта з "города-героя Ленінграда", і не бачу на цьому фото слідів життя.

Є якась вирва небуття замість очей.

Є посмертна маска замість обличчя, застигла від втоми та байдужості.

Фото: Русский Фанатский Аукціон

Ще одна "мертва душа" з армії "мертвих душ". Ще один гоголівський персонаж. - думаю, в другому томі "Мертвих душ" мало йтися про те, що все це воїнство мертвяків починає проти когось війну. Гоголь просто не зміг все це доуявити. Думаю, його жорстоко фізично нудило.

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Будь-які збори російської "еліти" - це збори мертвих душ. Від них віє холодом небуття більше, ніж від творчості штучного інтелекту.

Але я завжди повторюю: смерть сильна і жорстока, і вона дуже хоче жити. Вона шукає "життєвого простору", вона прагне витіснити життя з самого життя. І тому проти неї так важко боротися. Але можна.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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