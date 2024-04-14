Кажуть, що корупція та гроші західної допомоги зробили Зеленського мільярдером. Ми підрахували, - розслідування Neue Zürcher Zeitung

Еспресо наводить переклад відеорозслідування NZZ (Neue Zürcher Zeitung) - швейцарської німецькоїмовної щоденної газети, яка видається в Цюриху з 1780 року.

Чи є Зеленський мільярдером?

Від Бангофштрассе тут, у Цюріху, до комерційного реєстру Кіпру – в усьому світі ми шукали зачіпки щодо статків Зеленського.

І констатували: спекуляції навколо власності українського президента стосуються набагато більшого, ніж просто балансу на його банківських рахунках. Йдеться про звинувачення в корупції, офшорні компанії, розкішні яхти та гроші західної допомоги. За найнижчими оцінками, статки Зеленського становлять від 1 до 1,5 мільйона доларів США. Це дані з його податкової декларації. Такі декларації зобов'язані подавати всі політики в Україні – як захід боротьби з корупцією. Публічні декларації Зеленського починаються 2017 роком.

Ось остання декларація. У ній перераховані активи Зеленського та його дружини. Такі речі, як автомобілі, нерухомість та банківські рахунки. Одна банківська адреса є навіть тут, у Цюріху, прямо на Бангофштрассе. Згідно з декларацією про майно, тут зберігається 385 000 євро. Значна частина його статків криється в розділі "Патенти та права на торгові марки": чотири з цих записів оцінюються в сотні тисяч доларів. Ми можемо знайти їх в українському реєстрі торговельних марок за номером торговельної марки: це чотири телесеріали. Зеленський же не завжди був політиком. Більшу частину своєї професійної кар'єри він був коміком, актором і продюсером.

Цікаво, що він сам одного разу зіграв президента України в телевізійному серіалі "Слуга народу". Це було ще до того, як він став президентом у реальному житті. Netflix продовжив ліцензійні права на цей серіал у 2022 році. Більша частина статків Зеленського походить саме з ліцензійних доходів від цих серіалів. У його декларації є багато прав на торгові марки, які не мають задекларованої вартості. Слід визнати, що їх справді важко оцінити. Тому ми в нашому розслідуванні вирішили залишити їх поза увагою.

Є й інші речі, які не мають еквіваленту вартості: наприклад, ось його годинник, де вказано лише бренд. Ми шукали фотографії Зеленського з цим годинником, щоб визначити модель і, відповідно, хоча б приблизну вартість. Однак, годинники насправді не надто важливі. До цього моменту оцінка в 1,5 мільйона реалістична. Але тепер ми маємо додати нерухомість. І з цим усе набагато складніше. Об'єкти нерухомості належать подружжю лише частково, або ж повністю перебувають у власності якихось компаній. Ось приклад: це нерухомість в Україні. У декларації про майно вказано, що воно належить підприємству "Aldorante Limited". Трохи нижче в декларації ви знову знайдете цю фірму: Олена Зеленська володіє 2000 його акцій. На перший погляд незрозуміло, скільки це відсотків компанії. Але, на щастя, існують публічні реєстри!

Ми можемо знайти цей документ у комерційному реєстрі Кіпру.

Ось що ми бачимо: У цій "Aldorante Limited" всього 2000 акцій. Це означає, що Олена Зеленська володіє всією компанією. А отже, і пов'язаною з нею нерухомістю.

Це не єдиний бізнес із нерухомістю, ща належить Зеленській. Є, наприклад, "San Tommaso SRL". Ми придивилися до цього італійського товариства з обмеженою відповідальністю.

З декларації за 2019 рік відомо, що ця компанія колись володіла віллою в Італії. Вона розташована в Тоскані та має приблизну вартість 4,6 мільйона євро. Однак після 2019 року вона зникла.

Щоб з'ясувати, кому зараз належить нерухомість, ми пошукали її в італійському реєстрі нерухомості. І ось: вілла все ще належить тому самому "San Tommaso". І цікавий факт: "San Tommaso" належить Aldorante Limited, згаданій раніше компанії. Іншими словами, – Зеленським.

У декларації про майно фігурує і нерухомість в Англії. Щоправда, незрозуміло, де саме вона розташована.

Зеленські володіють цією нерухомістю в Англії "на правах оренди". Це означає, що вони можуть користуватися майном протягом певного періоду часу, але фактично не володіють ним.

Нам не вдалося з'ясувати, якого періоду стосується це право Зеленських. Це можуть бути і десятиліття. Згідно з Законом "Про запобігання корупції", Зеленський має декларувати всю нерухомість, незалежно від того, на яких правах він ним володіє. Однак це "право оренди" коштує не дуже дешево: з урахуванням інфляції він заплатив 2 мільйони доларів за право користуватися цією квартирою. Тепер додамо всі отримані результати, враховуючи інфляцію. Наразі статки Зеленського становлять близько 12 мільйонів доларів.

Діловий журнал "Форбс" теж підрахував. "Форбс Україна" оцінює статки Зеленського у 20 мільйонів доларів. Трохи згодом аналогічні підрахунки провели і їхні американські колеги, оцінивши статки українського президента до 30 мільйонів. Ми, орієнтуючись на декларацію про майно Зеленського, нарахували лише 12 мільйонів. Але "Форбс" додав ще й інші речі. Наприклад, акції Зеленського в телекомпанії "Студія Квартал 95", співзасновником якої він був. У 2017 році він ці акції ще задекларував. Зараз "Forbes" оцінює вартість цих акцій приблизно в 11 мільйонів доларів. Перед вступом на посаду у 2019 році Зеленський передав їх своїм бізнес-партнерам. Однак "Форбс" переконаний, що він поверне собі ці акції після закінчення президентства. Фух! Це вже і так доволі складно, з усіма цими компаніями, акціями та об'єктами нерухомості. Не дивно, що Зеленський уже накопичив чималі статки, адже він був одним з найвідоміших акторів України. Але чи нормально, що все це так складно і заплутано?

Володіння різними частками в компаніях – це поширений засіб диверсифікації, тобто зменшення ризику при інвестуванні активів, і саме по собі воно не є ознакою економічних злочинів. Тож усе це не так вже й незвично. І активи, які ми розглянули до цього моменту, – це законно зароблені гроші. Більшу частину з них Зеленський ще до свого президентства спершу заробив, а потім інвестував. Однак є оцінки, що виходять далеко за межі цього. І вони пов'язані з серйозними звинуваченнями: йдеться про корупцію. Добре відомо, що Україна має проблему з корупцією. Зеленський від самого початку свого президентства позиціонує себе як противника корупції. Від початку війни він звільнив керівників військкоматів, десятки заступників міністрів і губернаторів.

Проте різні джерела стверджують, що він лише вдає з себе святого. Сам він нібито привласнює мільйони або навіть мільярди. Кажуть, що це стосується грошей допомоги, надісланих із Заходу. Простою мовою: західні гроші, мовляв, взагалі не доходять до фронту, а течуть Зеленському в кишеню. Це дуже серйозні звинувачення. З такою аргументацією в різних статтях і дописах у соціальних мережах стверджується, що Зеленський має статки понад мільярд доларів.

Першу згадку про це твердження ми знайшли в Telegram. Його опублікували там за два дні до російського вторгнення.

Російські ЗМІ одразу ж підхопили цю інформацію. Відтоді вона вперто тримається. І додаються все нові і нові звинувачення: Кажуть, наче Зеленський таємно володіє розкішними яхтами, величезним будинком у Майамі і віллою в Берліні. Його дружину нібито спіймали на тому, що вона витрачає мільйони на шопінг. І ще: подейкують, ніби він сховав свої мільярди на таємному рахунку в Коста-Ріці. Давайте подивимося на це детальніше. Твердження про те, що Зеленський купив дві яхти, стало першим, що облетіло соціальні мережі. Кажуть, що яхти називаються "Lucky Me" і "My Legacy", а оборудка відбулася через двох його друзів.

Кажуть, що продажом займалася Mediterranean Yacht Brokers Association – Середземноморська асоціація яхтових брокерів. Однак швидкий пошук в Google показує, що ця організація не називається так з 2008 року. Вона називається по-іншому вже понад 15 років, і відтоді використовує новий логотип. Отже, шаблонам документів для цієї фальшивки також уже понад 15 років. Дуже малоймовірно, що хтось їх використовуватиме для договору купівлі-продажу у 2023 році. Зворотний пошук за фотографіями остаточно розкриває підробку: якщо шукати за цими фотографіями, то можна знайти їх на цих веб-сайтах. Яхти все ще виставлені тут на продаж. Отже, вони не належать Зеленському.

Аналогічно можна перевірити і будинок у Маямі. За різними даними, він коштує понад 20 мільйонів доларів і розташований у Веро-Біч, штат Флорида.

Тут, вдавшись до зворотного фотопошуку, теж можна знайти будинок на сайті аукціону. "Справжня" вілла на фотографіях виставлена на продаж – і вона навіть не у Веро-Біч. І Олена Зеленська теж не ходила на шопінг за 1,1 мільйона в Cartier у Нью-Йорку, як про це стверджувалось в одній інстаграм-сторі, що потім було поширилась через Tiktok. Дата покупки на чеку – 22 вересня. Однак Олена Зеленська в цей день була не в Нью-Йорку, а в Канаді – далеко від бутіка Cartier. Та й акаунт в Instagram, на якому все це було викладено, виявився більш ніж не вартим довіри.

Наступне звинувачення також має політичну складову: Зеленський нібито купив віллу в Берліні через вищезгадану компанію "Film Heritage Incorporated". І не просто віллу: йдеться про Вілла Боґензее. Йозеф Ґеббельс, нацистський міністр пропаганди, побудував її майже століття тому і жив у ній. Тут є натяк на російський наратив. А саме про те, що Зеленський нібито нацист. Покупка, мовляв, обійшлася йому у 8,2 мільйона євро. Таке твердження звучить у цьому відео. Сам канал і його стилістика вже на перший погляд видаються дещо підозрілими.

Різні перевірки фактів підтверджують це враження. Усі документи підроблені. Люди, які згідно з цими документами мали б бути до цього причетні, нічого про це не знають. Тож це явна дезінформація. Таємного рахунку в Коста-Риці, на якому, як стверджується в повідомленні у Telegram, заховано гроші Зеленського, також не існує: Dresdner Bank, де нібито зберігаються гроші, не має банківської ліцензії вже понад десять років. Тому здебільшого такі заяви спростовувати досить легко.

Те, що інформація стає вірусною в соціальних мережах, не обов'язково означає, що вона відповідає дійсності. Багато тверджень перевіряють також в рамках фактчекінгу великі медіа.

Якби офшорні схеми існували лише для того, щоб коїти кримінальні дії, то їх давно треба було б заборонити. Вирішальним питанням при оцінці таких схем є їх застосування на практиці. Отже, ви можете залучати фонди або трасти для оформлення правонаступництва чи спадщини, але ви також можете використовувати їх незаконно, наприклад, для ухилення від сплати податків. Отже, в принципі, володіння офшорними компаніями не є незаконним. Існують також законні причини для їх використання. Це може бути й у випадку Зеленського. Але його офшорні структури точно не коштують мільярдів.

Однак ясно одне: у Зеленського складний портфель активів. І в Україні існує корупція. Це ідеальні ворота для дезінформації. За таких непрозорих обставин легко підкинути неправдиву інформацію. Завдяки цьому дезінформація швидко набуває правдоподібного вигляду і падає на благодатний ґрунт. І ця дезінформація про статки Зеленського спрямована на те, щоб поставити під сумнів гроші західної допомоги. Йдеться про те, щоб посіяти недовіру. Уже зараз значна частина населення критично ставиться до таких виплат. Про це чітко свідчать опитування в США та Німеччині, а дезінформація лише посилює цю тенденцію. До того ж, дезінформація доходить не лише до звичайного населення, а й до політиків та осіб, що приймають рішення. Це особливо небезпечно.

Візьмемо, до прикладу, сенатора США Венса, який в одному з подкастів натякає на чутки про яхту: "Є люди, які готові урізати соціальне забезпечення, кинути наших бабусь і дідусів у бідність, навіщо? Щоб один із міністрів Зеленського міг купити ще більшу яхту? Поцілуй мене в дупу, Стіве, цього не буде". Ця дезінформація, на яку натякає Венс, вже давно спростована.

Багато що вказує на те, що всі ці твердження є російською пропагандою.

Найбільша проблема полягає ось у чому: якщо таку інформацію сприймати за чисту монету без перевірки, населення і політики на Заході повільно, але невпинно втрачатимуть довіру до Зеленського та України. Це може вплинути на виплати та допомогу. А без цієї допомоги з боку Заходу, зрозуміло, Росія рано чи пізно поставить Україну на коліна.