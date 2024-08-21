Кореспондент Еспресо побачив Суджу під контролем ЗСУ: міфічний пам’ятник Леніну, містяни жаліються на владу, а трупи ніхто не забирає. Фоторепортаж

Знімальній групі Еспресо вдалося побувати в місті Суджа.

Місто Суджа перебуває під повним контролем ЗСУ. У населеному пункті відсутні будь-які комунікації: газ, світло, зв’язок, вода. Натомість присутнє місцеве населення. Суджани вільно пересуваються містом. Але встановити їхню точну або приблизну кількість важко: багато хто ховається в укриттях і хатах.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Вуличних боїв у місті майже не було. ЗСУ не зустріли значного спротиву противника.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Міфічний пам’ятник Леніну в центрі Суджі. Він то зникає, то знову на п'єдесталі. Аби Ілліч дожив до справедливої декомунізації, до нього приставили охорону з кількох солдатів ЗСУ.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Валерія Володимировича ми зустріли дорогою до місцевого супермаркету “Пятьорочка”. Чоловік із сумом згадує часи, коли був за Полярним колом. Шкодує, що зараз не там.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Частина товарів у магазині вже зіпсована. Місцеві тільки почали розбирати їх, аби запастися харчами.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Ми спостерігали, чим цивільні росіяни запасаються в магазині. Якщо ви думаєте, що це консерви й вода, то ні.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

У пріоритеті Валерія Володимировича: чай, алкоголь і закуска до горілки. Трохи газованої води та печиво.

Місцеве населення поводиться чемно. На ЗСУ суджани не жаліються. Після перевірки паспортів та вмісту мобільних телефонів їх відпускають займатися своїми справами.

Пересуваються суджани або пішки, або велосипедами. Заправляти автівки просто немає чим.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Олега ми зустріли на центральній площі. Чоловік заперечив інформацію про організовану евакуацію з міста. Жалівся, що влада нікого не попередила і не готувалася до оборони.

Натомість на території міської адміністрації ми побачили ознаки того, що влада знала про наступ заздалегідь.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Вхід в адмінбудівлю було забарикадовано й підготовлено до оборони.

У гаражах за подвір’ям адміністрації Суджі зберігається майно робітників. В одному з гаражів справжній “куточок патріота”:

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Триколор з георгіївськими стрічками, прапорець "Єдиної Росії" та плакати з оголеними жінками.

Всюди територією адміністрації Суджі розкидані такі агітки:

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко



Деінде в Суджі лежать трупи. Як і розбиті на дорогах автівки, їх ніхто не прибирає.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Цей небіжчик лежить під забарикадованими дверима міської адміністрації.

Сьогодні Суджа обстрілюється ворожою авіацією і балістикою. На момент нашого перебування в місті в небі літали ворожі БПЛА. Ці три цятки в небі - не хмаринки, а сліди від вибухів:

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко