Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Кореспондент Еспресо побачив Суджу під контролем ЗСУ: міфічний пам’ятник Леніну, містяни жаліються на владу, а трупи ніхто не забирає. Фоторепортаж
Ексклюзив

Кореспондент Еспресо побачив Суджу під контролем ЗСУ: міфічний пам’ятник Леніну, містяни жаліються на владу, а трупи ніхто не забирає. Фоторепортаж

Артем Лагутенко
21 серпня, 2024 середа
19:05
Статті Артем Лагутенко

Курська область на третій рік війни замість "Києва за три дні". Збройні сили України стрімко розширюють плацдарм на території ворога. Прикордонні регіони уже зачищені й перебувають під повним контролем України

Зміст

Знімальній групі Еспресо вдалося побувати в місті Суджа.

Місто Суджа перебуває під повним контролем ЗСУ. У населеному пункті відсутні будь-які комунікації: газ, світло, зв’язок, вода. Натомість присутнє місцеве населення. Суджани вільно пересуваються містом. Але встановити їхню точну або приблизну кількість важко: багато хто ховається в укриттях і хатах.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко


Вуличних боїв у місті майже не було. ЗСУ не зустріли значного спротиву противника.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Міфічний пам’ятник Леніну в центрі Суджі. Він то зникає, то знову на п'єдесталі. Аби Ілліч дожив до справедливої декомунізації, до нього приставили охорону з кількох солдатів ЗСУ.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко


Валерія Володимировича ми зустріли дорогою до місцевого супермаркету “Пятьорочка”. Чоловік із сумом згадує часи, коли був за Полярним колом. Шкодує, що зараз не там.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Частина товарів у магазині вже зіпсована. Місцеві тільки почали розбирати їх, аби запастися харчами.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Ми спостерігали, чим цивільні росіяни запасаються в магазині. Якщо ви думаєте, що це консерви й вода, то ні. 

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

У пріоритеті Валерія Володимировича: чай, алкоголь і закуска до горілки. Трохи газованої води та печиво.

Місцеве населення поводиться чемно. На ЗСУ суджани не жаліються. Після перевірки паспортів та вмісту мобільних телефонів їх відпускають займатися своїми справами. 

Пересуваються суджани або пішки, або велосипедами. Заправляти автівки просто немає чим.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко


Олега ми зустріли на центральній площі. Чоловік заперечив інформацію про організовану евакуацію з міста. Жалівся, що влада нікого не попередила і не готувалася до оборони.

Натомість на території міської адміністрації ми побачили ознаки того, що влада знала про наступ заздалегідь.

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Вхід в адмінбудівлю було забарикадовано й підготовлено до оборони.

У гаражах за подвір’ям адміністрації Суджі зберігається майно робітників. В одному з гаражів справжній “куточок патріота”:

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Триколор з георгіївськими стрічками, прапорець "Єдиної Росії" та плакати з оголеними жінками.

Всюди територією адміністрації Суджі розкидані такі агітки:

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко


Деінде в Суджі лежать трупи. Як і розбиті на дорогах автівки, їх ніхто не прибирає. 

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Цей небіжчик лежить під забарикадованими дверима міської адміністрації.

Сьогодні Суджа обстрілюється ворожою авіацією і балістикою. На момент нашого перебування  в місті в небі літали ворожі БПЛА. Ці три цятки в небі - не хмаринки, а сліди від вибухів:

Фото: Еспресо/Артем Лагутенко

Теги:
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Катерина Єсікова
18 серпня, 2024 неділя
Вперше з початку повномасштабної війни в Україні Путін прибув до Азербайджану: ВВС назвало мету візиту
Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ "шторм зет" і перейшов на бік України
Автор Марія Науменко
20 серпня, 2024 вiвторок
Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ "Шторм Z" і перейшов на бік України: ГУР оприлюднило подробиці спецоперації "Очерет"
Лілль, Ліга чемпіонів
Автор Влад Дідусь
20 серпня, 2024 вiвторок
Ліга чемпіонів: результати матчів плей-офф 20 серпня
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
21 серпня
19:23
Швейцарія
Швейцарія вирішила підтримати 14-й пакет санкцій ЄС проти РФ
19:06
Оновлено
ФК Карпати
Кубок України: розклад і результати матчів 1/32 фіналу
18:51
Інфографіка
збірна України, Євро-2024
Ліга націй: стало відомо, де Україна гратиме домашні матчі проти Грузії і Чехії
18:48
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Україні треба доєднатися до ініціативи "Небесний щит", - авіаексперт Храпчинський
18:21
Михайло Мудрик і Рахім Стерлінг, Челсі, АПЛ
Конкурента Мудрика відсторонили від тренувань з "Челсі"
18:11
Ексклюзив
російські полонені, полон
"Найбільше чинять опір офіцери": командир взводу 3-го батальйону "Нахтігаль" Галамай про полонених росіян на Курщині
18:03
Оновлено
Козача Лопань
РФ атакувала сільраду на Харківщині: з-під завалів деблокували жінку
18:01
OPINION
Євген Магда
В Україні дивує хіба що справедливість
18:00
Інтерв’ю
Радослав Сікорський
Дуже важливо не лише щоб Україна перемогла, але й щоб у Росії усвідомили, що програли, – Радослав Сікорський. Спецпроєкт "День незалежності: світлі люди в темні часи"
17:56
Нідерланди
Нідерланди закуплять для України понад пів сотні мобільних радарів: у чому їхні особливості
17:54
Олександр Мережко
"Крок до справжнього міжнародного правосуддя": Мережко про ратифікацію Римського статуту
17:37
електроенергія
Укренерго не прогнозує вимкнень світла 22 серпня
17:29
Фінляндія НАТО
Фінляндія веде переговори щодо розміщення на території держави військ НАТО, - міністр оборони Хяккянен
17:21
Ексклюзив
Ймовірно, РФ вже давно має доступ до систем шифрування Telegram, - експерт у сфері хмарних рішень Попінако
17:19
евакуація
На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів Покровського району: перелік
17:13
Суджа, РФ, Курська область
Війська РФ з початку доби завдали 17 авіаударів по населених пунктах Курської області
17:06
Kalush та Jerry Heil
Пісні українських артистів помітили на російському сервісі, у Kalush прокоментували
17:01
Угорщина
Угорщина пояснила ЄС своє рішення спростити перетин кордону для росіян і білорусів
16:59
Курська область
На Курщині росіяни займають цивільні об’єкти після оголошення РФ евакуації
16:55
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Через удар РФ по кафе на Запоріжжі загинув підліток, ще 6 дітей поранено: лікарі розповіли про їхній стан
16:40
Оновлено
на фото Верховна Рада України
Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту
16:32
На фото: фортифікації на Харківщині
Будувати фортифікації на Харківщині доручили компаніям, що мають звʼязок з ОПЗЖ і РФ, - hromadske
16:27
Суджа, РФ, Курська область
"Українські терористичні батальйони вбивають мирних жителів РФ": фейки іноземних ЗМІ за 21 серпня
16:21
Ексклюзив
Роман Костенко
Не один напрямок: Сили оборони проводять комплексні операції, - нардеп Костенко
16:11
Within Temptation та Blind8 анонсували спільний трек
Нідерландський гурт Within Temptation записав спільний трек з українцями Blind8
16:05
OPINION
Денис Довгополий
Курська операція: як із Суджі можна тиснути на Австрію
16:04
"Мої батьки померли в окупації. Тепер через суд я маю довести, що вони дійсно мертві" — історія журналістки з Криму
15:56
На фото: Ігор Коломойський
Детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо Коломойського
15:54
Роман Костенко
"Не весь задум, який має наш Генштаб", - нардеп Костенко про дії на Курщині
15:46
До Севастополя прибув командир російської морської бригади з Курщини, - "Атеш"
15:39
Оновлено
світло
Вимкнення світла 21 серпня розпочнуться раніше: деталі від Укренерго
15:33
На ТОТ півдня окупанти збільшили кількість перевірок на вулицях, - Спротив
15:18
чат-бот вайбер-телеграм
У Росії зафіксували збій у роботі Telegram, WhatsApp та інших сервісів, - Downdetector
15:10
коронавірус тест
В Україні за першу половину серпня зафіксували понад 26 тисяч хворих на COVID-19
14:59
Ексклюзив
Карта бойових дій за 14-21 серпня
ЗСУ вибудовують оборону вздовж річки Сейм: кореспондент Еспресо з Курської області
14:57
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ від вечора 20 серпня атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та Хмельниччині працювала ППО
14:47
Оновлено
ООН
Три країни Африки поскаржилися на Україну в ООН через нібито підтримку повстанців, які вбили вагнерівців. ЦПД відреагував
14:36
Secret Level ("Секретний рівень")
Вийшов трейлер анімаційного серіалу "Секретний рівень", епізоди якого зняті за мотивами різних популярних відеоігор
14:36
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
РПЦ тут не місце. Про історичний закон, на який зважився сам Зеленський
14:21
Фейк, Росія
РФ готує нові інформаційні операції у Європі, щоб переконати біженців не повертатися в Україну, - ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV