Львівський трилер, котяче чтиво і чого не вчать у школі – 5 книг, які вас врятують



Алан Воттс. Мудрість непевності. Як жити в епоху тривоги. – К.: BookChef, 2023

Автор цієї книжки, британський філософ і психолог, стверджує, що причиною людського розчарування та тривоги є нездатність людей повноцінно жити в сьогоденні та їхні марні пошуки психологічної безпеки. Спираючись на східну філософію та релігію, з наголосом на буддизмі, він досліджує, чому люди такі незадоволені й нещасливі. Як це відбувається насправді? Принаймні в книжці Алана Воттса "Мудрість непевності. Як жити в епоху тривоги" не так вже й складно. "У своєму жвавому та оманливому стилі Воттс формулює це так: - дізнаємося ми подробиці, - "...завтрашній день та плани на майбутнє не матимуть жодного сенсу, якщо ви не в повній згоді зі своїм життям зараз". Як у майстерного проповідника, його слова категоричні та нерозривно пов’язані з вищою істиною. Однак зручно влаштованій єпископській кафедрі це послання здалося занадто нахабним та дошкульним. Уявіть: побожний християнин, який плекає надію про нагороду в Раю та друге пришестя Христа, чує ці слова: "Немає жодної іншої реальності, окрім теперішньої. Навіть якби ми були безсмертними, існування заради майбутнього означало б утрату сенсу життя назавжди". Різкими ударами Воттс руйнує ідею про загробне життя та надії на кращий світ". Тож у такий спосіб нам нагадують, що ми витрачаємо надто багато часу, намагаючись передбачити й спланувати майбутнє й нарікаючи на минуле. Ми часто втрачаємо задоволення від проживання моменту, намагаючись переконатися, що наступний момент буде таким же приємним. Натомість, спираючись на східну філософію та релігію, автор книжки стверджує, що лише визнаючи те, чого ми не знаємо і не можемо знати, люди здатні знайти щось справді варте знання. Щоб жити повноцінним життям, потрібно прийняти сьогодення - повністю жити саме зараз. Елегантно обґрунтована й зрозуміло написана, книжка містить у собі тисячолітню мудрість, яка вчить бути щасливим у непевності.



Веріті Кроссвелл. Маленькі тривожні монстри. Дбайливий компаньйон вашого психічного здоров’я під час тривоги та стрессу. – К.: Видавництво Ростислава Бурлаки, 2023

Ця дружня книжечка про тривогу, яка містить милі ілюстрації монстрів, афірмації та підбадьорення для тих, хто стикається з проблемами психічного здоров'я – справжня протиотрута для суспільства, пройнятого самотністю. Тож у своєму дослідженні "Маленькі тривожні монстри" Веріті Кроссвелл нагадує: попри те, що розвиток технологій дозволив людям спілкуватися такими способами, які колись були неймовірними, ми самотніші, ніж будь-коли. Важко знайти місце в нашому швидкоплинному світі, і легко думати, що ми єдині, хто переживає важкі часи. Як наслідок, тривога зростає. "Тривожність - це жах, - нагадує авторка. - Я довго з нею боролася. 1я також знаю, що частіше за все боротьба з панікою лише підсилює її. Проте якщо ви зможете прийняти паніку як щось подібне до бурі - жахливо, але скоро відступить, - тоді набагато легше буде вистояти, а не бути знесеним нею". Що ж робити, спитаєте ви? "Я не лікар чи медпрацівник, - відповідає авторка, - я просто людина, яка знайшла щось, що можна сказати та зробити, аби дійсно допомогти собі й іншим. І я дуже хотіла би, щоб ці знахідки допомогли і вам також". Тож позитивні твердження в цій книзі про тривогу у вигляді намальованих від руки чарівних тривожних монстрів допомагають упоратися з вашою тривогою там, де вона є, і пропонувати руку допомоги, щоб подолати її та досягти психічного здоров’я та душевного спокою. Розділи в книжці розташовані таким чином, щоб це нагадувало подорож - починаючи з кризового стану і закінчуючи тією точкою, де ви нарешті бачите вихід. Ідея полягає у тому, щоб ви почали безпосередньо з того моменту, у якому перебуваєте - під час повномасштабної панічної атаки чи переживаючи почуття провини за те, що вона у вас була, в момент прийняття того факту, що життя буває дуже складним, чи просто потребуючи невеличкого підбадьорення у своїх щоденних справах. Щойно ви прочитаєте один розділ, найкориснішим для вас буде наступний. А там вже й весна, а там вже й, сподіваємося, перемога!

Юлія Чернінька. Барні 613. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2024

З цим захопливим містичним трилером, а саме – "Барні 613" Юлії Чернінької — маємо справжній парадокс. Адже активно пишуть сучасну прозу сьогодні (та й завжди) лише молоді автори. І пишуть, зрозуміло, про своє молодече життя, цікаве лише їхньому поколінню. Натомість хто сьогодні активно читає? Погодьмося, навряд чи те саме покоління. Принаймні старше охочіше береться за книжку, бо, вибачте, звикло. Аж тут маємо молоду авторку, яка написала роман про шістдесятилітню артистку та, відповідно, її щоденне життя, ще й з детективною інтригою, яка триває до самісінького кінця. Ще й з упізнаваним львівським антуражем! Ну, таке вже точно читатимуть всі – і юні, і не дуже, і головне, ті, хто нечасто читає, а дивиться кіно. Тому що сюжет роману більш ніж "кінематографічний", а в даній галузі мистецтва – вже точно жодних вікових обмежень. Бо такі книжки, написані легко, захопливо, і головне, з дотриманням законів жанру й увагою до його найменших дрібниць, завжди мають популярність. Уявіть такий собі, повторимося, детективний нуар львівського ґатунку – стильний, артистичний, темперований сучасними сюжетними ходами й психологічним підґрунтям – і ваше захоплення буде виправдано. За сюжетом, шістдесятилітня львівська артистка, яка давно розлучилася і нарешті придбала в центрі міста затишну квартиру, яка виявилася таємничою і загадковою, раптом отримує повідомлення зі своїм відео приватного характеру. Ще й стилізоване під образ Марії Магдалени. Хто її знімав? Не цей же милий ведмедик з відірваним вухом на аватарці, ще й з ніком, який дав назву роману? Отже, "Барні 613" - це те, що надовго захопить вашу увагу, змусивши згадати й старий добрий французький кінематограф, і забуті історії з англійських детективів, і головне те, що в сучасній українській літературі все може бути не гірше, а то й краще за будь-який світовий бестселер.



Сосуке Нацукава. Кіт, що рятував книжки. – К.: Наш Формат, 2024

Цей міжнародний бестселер створений для справжнього книголюба, адже у ньому описана історія про вдячність, емпатію і пошук свого шляху. "Кіт, що рятував книжки" Сосуке Нацукави взагалі відгукнеться тим, хто дуже любить читати, насолоджується книжками й сприймає їх набагато глибше, ніж зшиток паперу, заповнений словами. Це усвідомлює головний герой, старшокласник Рінтаро, коли вирушає в магічний лабіринт рятувати книжки. Хлопець аж ніяк не скидається на супергероя: відлюдькуватий, блідий, худорлявий, у товстих окулярах. Але в нього є одна суперсила - щира любов до книжок. А ще - дивний супутник - кіт Тигр, що прямолінійно варнякає й інколи цитує "Маленького принца". Разом вони виконують три рятівні місії. Рятувати книжки у ХХІ столітті? Від кого? Від людей, які женуться за кількістю, вбивають індивідуальність на догоду спрощенню й видають інформаційний мотлох, поки літературні діаманти припадають пилом. Таким чином, це зворушлива історія про силу читання, книжкові світи, кохання, цінності, пошук ідентичності й віднайдену сміливість. "Рінтаро втупився поглядом у книжкові стіни крихітної книгарні. На їхніх полицях не було сучасних бестселерів, популярної манги чи журналів. Цими днями книжки вже й не продавалися так, як колись. Завсідні покупці часто тривожилися, як "Книгам Нацукі" вижити, але кволий старий книгар лише кивав і кидав коротке "дякую". На викладці біля вхідних дверей стояло повне зібрання текстів Ніцше і зачитані збірки творів Томаса Стернза Еліота. Цей простір, що його створив дід, був ідеальним сховком для хлопця, який цурався людей. Рінтаро, який так і не став "своїм" у школі, узяв за звичку приходити сюди й занурюватись у читання, пожадливо хапаючи все, що стояло на полицях. Інакше кажучи, це був безпечний простір Рінтаро, місце, де він знаходив прихисток від зовнішнього світу. І от за кілька днів йому доведеться покинути "Книги Нацукі" назавжди. - Діду, це якось неправильно, - прошепотів він". Що було далі – краще дізнатися самим, прочитавши цю щиру й зворушливу історію.



Особистість на 100%. Гід із дорослішання для підлітків та їхніх батьків. – К.: Моноліт-Bizz, 2023

У цій книжці нам вкотре нагадують, що підлітковий вік - непростий і важливий період у житті кожної людини. Усього за кілька років дорослому доводиться прийняти безліч непростих рішень, більшість з яких вплинуть на все подальше життя. Тож як допомогти нашим підліткам вирішити, хто вони, що для них є цінним, куди вони підуть? Як поділитися з ними інструментами: як долати емоції, навантаження, труднощі спілкування? Цілком зрозуміло, що за теперішніх умов, та й в силу свого вікової самоорганізації (точніше, її відсутності) освоїти дорослу нон-фікшн книжку вони не мають ані часу, ані мотивації. Тому автори збірки "Особистість на 100%. Гід із дорослішання для підлітків та їхніх батьків" знайшли оптимальний спосіб привернути увагу до предмету розмови: створили добірку самарі, в яких коротко і просто розповіли про найважливіші речі. У цій добірці зокрема запропоновані такі важливі теми, як "Гід зі здорової самооцінки для підлітка (Як приборкати внутрішнього критика й усвідомити свою цінність)" Меган Мак-Катчен, "Код упевненості для дівчат (Досвід реальних дівчат, які дали волю впевненості та зробили щось дивовижне)" Кетті Кей, Клер Шипман і Джилл Райлі, "Святкуй свої почуття! (Книжка про позитивне мислення дівчат перехідного віку)" Лорен Ріверс, "Дозвіл на почуття (Відкрийте силу емоцій, щоб підкорити нові вершини)" Марка Брекетта та інші.