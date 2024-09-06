Обіцянки з "Рамштайну-24", нові ракети від США та бої на Курахівському напрямку. Колонка Сергія Згурця

Засідання "Рамштайну-24"

Сьогодні, майже після тримісячної перерви, союзники України провели чергову зустріч у форматі "Рамштайн" у Німеччині в очному форматі за участі українського президента Володимира Зеленського. Засідання традиційно очолили міністр оборони США Ллойд Остін та керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун. Головні теми "Рамштайну", за твердженнями нашого міністра оборони Рустема Умєрова, — забезпечення України засобами протиповітряної оборони та ракетами до них, боєприпасами та технікою для нових бригад, а також посилення далекобійних можливостей, зокрема через фінансування української оборонної індустрії.

Міністр оборони Ллойд Остін зазначив, що США і надалі докладатимуть зусиль для того, щоб Україна мала достатній потенціал для захисту своєї території та стримування російської агресії на довготривалу перспективу. На підсумковій пресконференції Ллойд Остін і Чарльз Браун згадували про Курський напрямок. Ця тема була наріжною і в промові Володимира Зеленського на початку зустрічі у форматі "Рамштайн". Адже Курська операція продемонструвала нашим партнерам, що українська армія може змінювати правила гри на полі бою, перебирати ініціативу в умовах, коли це виглядає майже неможливим, і вміє діяти нестандартно, спроможна проводити ефективні наступальні дії, спираючись на власний вишкіл і сучасне озброєння. Головне, щоб цього озброєння було більше і воно надходило вчасно.

Додатковий пакет допомоги від США

Щодо озброєння серед підсумкових рішень від партнерів за підсумками засідання — черговий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів обсягом 250 мільйонів доларів. Вперше після тривалої паузи до цього пакету увійшли БМП Bradley та БТР M113, які вкрай потрібні для механізації наших бригад. Також включено ракети до засобів протиповітряної оборони, зенітні ракети RIM-7, Stinger, засоби протитанкової боротьби з противником.

Також Німеччина оголосила про передачу 77 танків Leopard 1. Хоча це не супертанки, вони все одно будуть корисними. Крім того, оголошено про передачу 12 САУ PzH 2000. Цього року буде передано шість, і у наступному році друга половина. Раніше Німеччина оголосила про значні постачання нам комплексів протиповітряної оборони в різних версіях. Також відомо, що Міністерство оборони Великої Британії виділяє 650 легких ракет, які придатні для збиття як ворожих повітряних цілей, так і наземних цілей. Тож пакети допомоги будуть і далі збільшуватися. Питання в тому, щоб все це впливало на лінію фронту.

Удари по території РФ

Щодо використання американської зброї для далекобійних ударів вглиб російської території, на прес-конференції про це питали і міністра оборони, і голову комітету начальників штабів. Але обидва фактично ухилилися від відповіді. Вони зазначили, що не існує такої єдиної зброї, яка змінить формат війни. Головне, щоб українська сторона використовувала інтегрально всю зброю, яку надають їй партнери, і мала власні можливості для здійснення ударів углиб російської території. Поки що ми не бачимо рішення про використання тих же ATACMS або інших зразків для ударів углиб російської території.

Ситуація на Курахівському напрямку

Головнокомандувач заявив, що просування противника на напрямку Покровська призупинене. Проте ворог в цей час активізує дії на Курахівському напрямку. Буквально декілька днів тому було повідомлення Генерального штабу ЗСУ про те, що кількість бойових зіткнень на Курахівському напрямку навіть більша, ніж на Покровському: 32 на Курахівському, 31 на Покровському. Тобто ворог частково переносить акцент своїх бойових дій саме на цей напрямок.

Орест Дрималовський, представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, розповів, що сьогодні ситуація на Курахівському напрямку традиційно напружена. Росіяни щодня намагаються прорвати смугу оборони 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

"Щодня відбуваються штурми, якщо не механізовані, то силами піхоти. Останні два дні ворог атакує здебільшого силами піхоти, проводить певні демонстраційні дії, застосовуючи техніку. Два дні тому, 4 вересня, росіяни масово пішли на позиції наших десантників, 21 одиниця техніки виїхала на штурм з різних напрямків: чотири танки та 17 бойових броньованих машин з десантом. Наші десантники дуже достойно прийняли цей бій, завдали ворогу суттєвих втрат. Росіяни відразу втратили три танки, три бойові броньовані машини з десантом, одну ББМ пошкодили. Інша техніка, побачивши, що стається з росіянами, що попереду, почала розвертатися і ганебно втікати з поля бою. Але ворог суттєво активізувався за останні кілька тижнів на нашому напрямку і вочевидь не рахується з втратами, не шкодує ані техніки, ані людей", - повідомив він.

За словами військового, ворогу дуже потрібно прорвати оборону ЗСУ на цьому напрямку, вирівняти лінію фронту. Саме тому ворог рветься в цій смузі оборони, до села Костянтинівка у Мар’їнській громаді.

"Через село пролягає траса від Мар’їнки до Вугледара. Таким чином ворог хоче вийти на цю трасу аби вже з тилу вдарити угруповання, яке утримує місто. Окупанти не покладають своїх надій окупувати місто Курахове. Місто щодня піддається жорстоким артилерійським обстрілам та авіаційним ударам. Таврійські десантники, як кістка в горлі для російської армії на цьому напрямку, не дають ворогу пройти до двох великих міст Донбасу і суттєво знижують хижацький апетит ворога", - додав він.

Тактика протидії ворожим штурмам

Завдяки злагодженій роботі 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді вдається успішно знищувати ворога і ліквідовувати в таких фактично виробничих масштабах його техніку.

"Оператори наших ударних дронів дуже добре працюють. Спершу їх коригують наші оператори розвідувальних дронів. У нас є професіонали, хлопці та дівчата, які працюють на FPV-дронах, добре знають свою справу, знають роботу зі скидами. Власне, сьогодні спілкувався з нашим військовослужбовцем, на рахунку якого фактично вже батальйон знищених окупантів, і все це за допомогою дрона зі скидами. Ось як технологізується війна і як це ефективно працює. Дуже добре працюють наші розрахунки ПТРК, наші джавелінщики, наші хлопці на "Стугні" теж добре знають свою справу. Важко, найважче, звісно, нашій сталевій піхоті, міцним десантникам, яким також доводиться вступати в цей бій. Намагаємося, щоб наша система вогневого ураження була побудована так, аби ворог не підібрався до наших передових окопів, аби знищити їх далеко на підступах, завдати ворогу таких втрат, щоб він розвертався і тікав. Але інколи і піхоті доводиться приймати ближній стрілецький бій, і наші воїни роблять це дуже достойно, відважно і заслуговують на найвищі державні нагороди і похвалу", - розповів Дрималовський.

Були випадки, коли ворог намагався використовувати своїх мотоциклістів, щоб вони на мотоциклах швидко могли пробитися до лінії оборони ЗСУ. Їх знищили FPV-дронщики бригади. До цієї людожерської тактики ворог вдається далі, йому не шкода своїх людей. "Буквально вчора наші оператори ударних дронів знищили двох мотоциклістів, які намагалися не штурмувати, але підвезти боєприпаси до своїх позицій. Ворог активно застосовує мототехніку. Вони намагаються втекти від наших операторів ударних дронів, бо, звісно, маленьку рухому ціль важко вполювати. Але те, що інколи не вдається зробити нашим пілотам, точно зробить наша піхота, знімаючи таких гонщиків дуже швидко з кулемета", - додав він.

Те, що ефектно вибухає ворожа техніка, — велика заслуга мінних загороджень. Зараз фактично 90-95% цієї роботи здійснюється дистанційно задля безпеки особового складу ЗСУ, каже Дрималовський.

"Цю роботу зазвичай виконують безпілотні системи, зазвичай з повітря. Дуже ефективно працюють наші сапери в кооперації з операторами дронів, які дійсно знають свою справу, готують для ворога неприємні сюрпризи на небезпечних ділянках. Їхня робота дуже помітна, як ми бачимо на відео, і ворог це дуже добре відчуває, для нього це дуже боляче. Щодо наземних систем, вони є у нашій бригаді. Щодо бойового застосування, наші хлопці працюють і намагаються максимально технологізувати цей процес, аби убезпечити наших людей", - пояснив він.

За його словами, в основному ворожі штурми відбуваються на світанку.

"Ми це називаємо "по сірому", коли важко працювати аеророзвідникам, бо важче виявити техніку. Але наші воїни знають, як діяти, щоб ефективно виявляти і знищувати ворога. Зазвичай відбуваються штурми на світанку і тривають вони впродовж дня. Ворог діє не так прямолінійно, він діє кількома накатами. Перед тим триває дуже потужна артпідготовка, ворог завдає авіаударів, і це насправді дуже важко витримувати нашим десантникам, але вони з цим дуже гідно справляються. Вочевидь, вночі ворог атакує менше. Зазвичай ніч - це час, коли здійснюються ротації, підвезення боєкомплекту, і наші оператори нічних дронів намагаються паралізувати ворожу логістику. Тобто вночі теж відбувається активна бойова робота, але це вже робота більше у тилу ворога", - сказав представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Підготовка та рекрутинг у бригаді

Дрималовський розповів, як новобранці проходять інтенсивну підготовку та які вакансії відкриті у бригаді.

"Навіть ті військовослужбовці, які приходять до нашої бригади з навчальних центрів, не отримують бойових завдань відразу. Люди проходять підготовку на наших полігонах вже на Донеччині. З ними працюють наші досвідчені інструктори та бійці. Триває інтенсивна підготовка до того напрямку, де наша бригада виконує бойові завдання. Є певний доволі тривалий час інтенсивної підготовки перед тим, як люди йдуть на бойові завдання. Щодо рекрутингу, він триває. Наша бригада активно його проводить. Ви можете знайти всю необхідну інформацію на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Найперше, звісно, потрібні люди в бойові підрозділи. Якщо ви розбираєтесь у техніці, можливо, ви будете хорошим оператором дронів і зможете, як наші десантники, знищувати ворожу техніку. Нам потрібні артилеристи, протитанкісти, піхотинці, гранатометники. Нам потрібні навіть діловоди. Якщо ви професіонал у цій справі і знаєте толк у документах, ви нам теж дуже потрібні на фронті, як і водії, автомеханіки. Вакансій у нас чимало", - повідомив він.