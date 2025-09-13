У Білорусі помітили російський БТР з новим тактичним знаком, - соцмережі

Повідомлення з'явилося ввечері у суботу, 13 вересня 2025 року.

"У середмісті Гродно було помічено новітній російський БТР "Бумеранг" з тактичним знаком (у вигляді трьох білих вертикальних смуг - ред.). Раніше така техніка у Гродно та біля Гозького полігону помічена не була", - зазначають опозиціонери.

При цьому їх бентенжить саме наявність на техніці нового тактичного знаку.

"Масове нанесення подібних позначень на техніку провадилося військами РФ перед вторгненням до України", - йдеться у повідомленні.