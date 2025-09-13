У Білорусі помітили російський БТР з новим тактичним знаком, - соцмережі
Білоруський опозиційний новинний ТГ-канал "Білорусь головного мозку" оприлюднив отримане від підписників фото російської техніки у місті Гродно, що на заході країни
Повідомлення з'явилося ввечері у суботу, 13 вересня 2025 року.
"У середмісті Гродно було помічено новітній російський БТР "Бумеранг" з тактичним знаком (у вигляді трьох білих вертикальних смуг - ред.). Раніше така техніка у Гродно та біля Гозького полігону помічена не була", - зазначають опозиціонери.
Читайте також: На навчаннях росіяни поставили "Іскандери" на трасі у Калінінградській області РФ й розгорнули їх в бік Варшави та Любліна, - ЗМІ
При цьому їх бентенжить саме наявність на техніці нового тактичного знаку.
"Масове нанесення подібних позначень на техніку провадилося військами РФ перед вторгненням до України", - йдеться у повідомленні.
- Протягом 12-16 вересня тривають російсько-білоруські навчання "Захід-2025", на яких відпрацьовується пробивання так званого Сувальського коридору з Білорусі до Калінінградської області РФ через суверенну територію Польщі та Литви.
- Перед початком навчань до Польщі вперше залетіли російські військові дрони.
