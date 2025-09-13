На навчаннях росіяни поставили "Іскандери" на трасі у Калінінградській області РФ й розгорнули їх в бік Варшави та Любліна, - ЗМІ

Відео розгортання ОТРК "Іскандер" спершу опублікували російські військово-пропагандистські ТГ-канали, а потім оприлюднив міжнародний проєкт Clash Report, звернув увагу український моніторинговий проєкт "Мілітарний".

"Судячи з відео, росіяни розгорнули дві пускові установки ОТРК "Іскандер" та націлили балістичні ракети у бік Польщі - у напрямку Варшави та Любліна", - зазначає видання.

The Russian Armed Forces have reportedly deployed an Iskander missile system on a highway in the Kaliningrad region, near the Polish border. pic.twitter.com/wD44t4fTM3 — Clash Report (@clashreport) September 13, 2025

Розгортання ОТРК відбулося в межах російсько-білоруських навчань "Захід-2025", які стартували 12 вересня і триватимуть до 16 вересня. Навчання відбуваються на полігонах як у Росії, так і в Білорусі, а також в акваторії та повітряному просторі Балтійського та Баренцевого морів.

Сектор потенційного удару розгорнутих ОТРК "Іскандер". Інфографіка "Мілітарного", фото: militarnyi.com

Білоруська опозиційна газета "Наша ніва" дійшла висновку, що на цих навчання росіяни спільно з армією Лукашенка тренуються прокладати Сувальський коридор з метою нібито порятунку Калінінградської області РФ від НАТО, а фактично порушення територіальної цілісності Польщі й Литви та ізоляції країн Балтії від більшості країн НАТО.

Осінтери спільноти "КіберБорошно" визначили, що відео було знято на автошляху E28 (Мінськ-Берлін), північніше населеного пункту Кудрявцево, Калінінградської області, приблизно за 35 кілометрів від кордону з Польщею.

"Іскандер" у Калінінграді

Росія розміщувала ОТРК "Іскандер" у Калінінградській області починаючи з 2007 року, однак робила це на тимчасовій основі. Лише з 2018 року, після переозброєння 152-ї ракетної бригади, ракетні системи "Іскандер" були розміщені на постійній основі, пояснює "Мілітарний".

Як заявив тоді очільник МЗС РФ Сергій Лавров, перекидання ракетних комплексів "Іскандер-М" до Калінінградського ексклаву викликано "деструктивними діями НАТО".

Розуміючи цю загрозу, після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році НАТО розробило план швидкого знищення російського анклаву у Калінінграді.

17 липня 2025 року, американське видання Defense News оприлюднило попередження на адресу РФ від командувача армії США в Європі та Африці генерала Крістофера Донахью, який заявив про покращення технічної готовності до розгрому росіян у Калінінградському регіоні. За його словами, з якими Донахью виступив на конференції LandEuro у німецькому Вісбадені, тепер вийде "стерти його наземними засобами в нечувані терміни та швидше, ніж ми будь-коли могли зробити".