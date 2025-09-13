На навчаннях росіяни поставили "Іскандери" на трасі у Калінінградській області РФ й розгорнули їх в бік Варшави та Любліна, - ЗМІ
Під час військових навчань "Захід-2025" російська армія продемонструвала маневр з розгортання у Калінінградському ексклаві ракетних комплексів "Іскандер", здатних запускати балістичні та крилаті ракети класу "земля-земля"
Відео розгортання ОТРК "Іскандер" спершу опублікували російські військово-пропагандистські ТГ-канали, а потім оприлюднив міжнародний проєкт Clash Report, звернув увагу український моніторинговий проєкт "Мілітарний".
"Судячи з відео, росіяни розгорнули дві пускові установки ОТРК "Іскандер" та націлили балістичні ракети у бік Польщі - у напрямку Варшави та Любліна", - зазначає видання.
Розгортання ОТРК відбулося в межах російсько-білоруських навчань "Захід-2025", які стартували 12 вересня і триватимуть до 16 вересня. Навчання відбуваються на полігонах як у Росії, так і в Білорусі, а також в акваторії та повітряному просторі Балтійського та Баренцевого морів.
Сектор потенційного удару розгорнутих ОТРК "Іскандер". Інфографіка "Мілітарного", фото: militarnyi.com
Білоруська опозиційна газета "Наша ніва" дійшла висновку, що на цих навчання росіяни спільно з армією Лукашенка тренуються прокладати Сувальський коридор з метою нібито порятунку Калінінградської області РФ від НАТО, а фактично порушення територіальної цілісності Польщі й Литви та ізоляції країн Балтії від більшості країн НАТО.
Читайте також: РФ веде безпосередню підготовку до бойових дій на Балтиці, - Безсмертний
Осінтери спільноти "КіберБорошно" визначили, що відео було знято на автошляху E28 (Мінськ-Берлін), північніше населеного пункту Кудрявцево, Калінінградської області, приблизно за 35 кілометрів від кордону з Польщею.
"Іскандер" у Калінінграді
Росія розміщувала ОТРК "Іскандер" у Калінінградській області починаючи з 2007 року, однак робила це на тимчасовій основі. Лише з 2018 року, після переозброєння 152-ї ракетної бригади, ракетні системи "Іскандер" були розміщені на постійній основі, пояснює "Мілітарний".
Як заявив тоді очільник МЗС РФ Сергій Лавров, перекидання ракетних комплексів "Іскандер-М" до Калінінградського ексклаву викликано "деструктивними діями НАТО".
Читайте також: З боку Росії я б чекав якихось дій у так званому Сувальському коридорі, - дипломат Довгополий
Розуміючи цю загрозу, після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році НАТО розробило план швидкого знищення російського анклаву у Калінінграді.
17 липня 2025 року, американське видання Defense News оприлюднило попередження на адресу РФ від командувача армії США в Європі та Африці генерала Крістофера Донахью, який заявив про покращення технічної готовності до розгрому росіян у Калінінградському регіоні. За його словами, з якими Донахью виступив на конференції LandEuro у німецькому Вісбадені, тепер вийде "стерти його наземними засобами в нечувані терміни та швидше, ніж ми будь-коли могли зробити".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе