Головна Світ На навчаннях росіяни поставили "Іскандери" на трасі у Калінінградській області РФ й розгорнули їх в бік Варшави та Любліна, - ЗМІ

На навчаннях росіяни поставили "Іскандери" на трасі у Калінінградській області РФ й розгорнули їх в бік Варшави та Любліна, - ЗМІ

Анатолій Буряк
13 вересня, 2025 субота
22:20
Світ Один з ОТРК "Іскандер" на трасі у Калінінградській області РФ (13.09.205)

Під час військових навчань "Захід-2025" російська армія продемонструвала маневр з розгортання у Калінінградському ексклаві ракетних комплексів "Іскандер", здатних запускати балістичні та крилаті ракети класу "земля-земля"

Зміст

Відео розгортання ОТРК "Іскандер" спершу опублікували російські військово-пропагандистські ТГ-канали, а потім оприлюднив міжнародний проєкт Clash Report, звернув увагу український моніторинговий проєкт "Мілітарний".

"Судячи з відео, росіяни розгорнули дві пускові установки ОТРК "Іскандер" та націлили балістичні ракети у бік Польщі - у напрямку Варшави та Любліна", - зазначає видання.

Розгортання ОТРК відбулося в межах російсько-білоруських навчань "Захід-2025", які стартували 12 вересня і триватимуть до 16 вересня. Навчання відбуваються на полігонах як у Росії, так і в Білорусі, а також в акваторії та повітряному просторі Балтійського та Баренцевого морів.

Сектор потенційного удару розгорнутих ОТРК "Іскандер". Інфографіка "Мілітарного"

Сектор потенційного удару розгорнутих ОТРК "Іскандер". Інфографіка "Мілітарного", фото: militarnyi.com

 

Білоруська опозиційна газета "Наша ніва" дійшла висновку, що на цих навчання росіяни спільно з армією Лукашенка тренуються прокладати Сувальський коридор з метою нібито порятунку Калінінградської області РФ від НАТО, а фактично порушення територіальної цілісності Польщі й Литви та ізоляції країн Балтії від більшості країн НАТО.

Читайте також: РФ веде безпосередню підготовку до бойових дій на Балтиці, - Безсмертний

Осінтери спільноти "КіберБорошно" визначили, що відео було знято на автошляху E28 (Мінськ-Берлін), північніше населеного пункту Кудрявцево, Калінінградської області, приблизно за 35 кілометрів від кордону з Польщею.

"Іскандер" у Калінінграді

Росія розміщувала ОТРК "Іскандер" у Калінінградській області починаючи з 2007 року, однак робила це на тимчасовій основі. Лише з 2018 року, після переозброєння 152-ї ракетної бригади, ракетні системи "Іскандер" були розміщені на постійній основі, пояснює "Мілітарний".

Як заявив тоді очільник МЗС РФ Сергій Лавров, перекидання ракетних комплексів "Іскандер-М" до Калінінградського ексклаву викликано "деструктивними діями НАТО".

Читайте також: З боку Росії я б чекав якихось дій у так званому Сувальському коридорі, - дипломат Довгополий

Розуміючи цю загрозу, після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році НАТО розробило план швидкого знищення російського анклаву у Калінінграді.

17 липня 2025 року, американське видання Defense News оприлюднило попередження на адресу РФ від командувача армії США в Європі та Африці генерала Крістофера Донахью, який заявив про покращення технічної готовності до розгрому росіян у Калінінградському регіоні. За його словами, з якими Донахью виступив на конференції LandEuro у німецькому Вісбадені, тепер вийде "стерти його наземними засобами в нечувані терміни та швидше, ніж ми будь-коли могли зробити".

Теги:
Відео
Новини
Росія
Польща
Білорусь
Європа
російська армія
Литва
НАТО
Калінінград
Про нас
