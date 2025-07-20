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У Казахстані ініціюють створення незалежної від Кремля православної церкви: про що йдеться

Анатолій Буряк
20 липня, 2025 неділя
23:59
Світ Відлучений від сану в РПЦ священник Володимир Воронцов (Казахстан)

Казахстанський православний священник отець Яків Воронцов (світське ім'я - Володимир), який просуває ідею з національною помісною церквою, отримав відповідь на свою пропозицію від Комітета у справах релігій Міністерства культури і інформації Республіки Казахстан

Зміст

Про це 19 липня написав портал Orda.kz, а 20 липня 2025 року вийшов сюжет телеканалу Current Time TV, що висвітлює події на теренах колишнього СРСР і є спільним проєктом Радіо Свободи та "Голосу Америки".

Як наголошується у відповіді на ім'я Воронцова, "громадяни самі в праві ініціювати створення релігійного об'єдання згідно із чинним законодавством". Також у документі йдеться про необхідність проведення в такому випадку установчих зборів особами, яким вже виповнилося 18 років.

"Чорним по білому написали - проводьте установчі збори", - прокоментував колишній священник РПЦ у розмові з Orda.kz.

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Разом з тим, він не розраховує на те, що хтось з посадовців, з представників влади Казахстану, підтримає його звернення до костянтинопольського патріарха Варфоломія.

Сам він такого листа написав - й не один, а два: від громадян Казахстану не залежно від віри та від православних вірян країни. Ці листи було показано каналом Current Time TV.

Найголовніше ж, як каже отець Яків, якого 2024 року РПЦ позбавила права проводити богослужіння за висловлений ним осуд російської агресії проти України та незгоду з позицією патріарха Кірілла (Гундяєва), що казахстанська влада не проти появи фактично ще однієї, альтернативної, православної конфесії в країні. Також він впевнений, що його ініціатива буде підтримана іншими православними Казахстана.

Погляди Якова Воронцова

Як свідчать відкриті джерела, він є

проти

  • підпорядкованості РПЦ волі Кремля;
  • ідей "русского міра";

за

  • духовний та соціо-культурний розрив Казахстана з нинішньою РФ;
  • вихід країни з СНД, ОДКБ, Євразійського союзу;
  • проведення богослужінь та переклади Святого Письма казахстанською мовою;
  • мирне співіснування з іншими представленими у Казахстані релігійними рухами і течіями.

Як вже повідомлялося, 18 липня Київській митрополії УПЦ МП дали місяць на усунення порушень закону й розірвання зв'язків з РПЦ.

2 липня президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства предстоятеля церкви Московського патріархату Онуфрія (Березовського).

Теги:
Новини
Казахстан
РПЦ
християнство
втручання Росії
патріарх Варфоломій
русскій мір
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