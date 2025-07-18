Київській митрополії УПЦ МП дали місяць на усунення порушень закону й розірвання зв'язків з РПЦ

Про це повідомила ДЕЕС.

Як зазначено в повідомленні, припис про усунення порушень винесли за підсумками проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії УПЦ з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України.

Відповідно до припису, митрополит Київський і всієї України, предстоятель УПЦ МП Онуфрій має до 18 серпня надати рішення найвищих органів церковної влади й управління, уповноважених на прийняття рішень щодо вирішення питань життя УПЦ:

щодо виходу УПЦ зі структури Російської православної церкви (РПЦ)

щодо втрати чинності для УПЦ всіх положень статуту РПЦ

щодо відкликання священнослужителів, ченців, черниць УПЦ зі складу Священного синоду РПЦ, Архієрейського та Помісного соборів РПЦ, Міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних і церковно-канонічних органів РПЦ та/або релігійних організацій — канонічних підрозділів РПЦ

щодо визнання недійсними прийняті статутними органами управління РПЦ рішень з канонічних і організаційних питань діяльності УПЦ щодо анексії єпархій УПЦ, призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ

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Також митрополит Онуфрій має публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ і підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.

Також наказом ДЕСС затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури (є частиною) або пов’язані зі структурою Київської митрополії УПЦ МП, щодо якої винесено припис про усунення порушень законодавства. До переліку включили:

релігійні організації, керівники яких за Статутом про управління УПЦ входять до складу Собору єпископів УПЦ, що скликається і очолюється митрополитом Київським і всієї України;

релігійні організації, засновником яких є Київська митрополія УПЦ, відповідно до закону та відомостей Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.

Перелік сформовано відповідно до чинного законодавства, він доступний для ознайомлення за посиланням. Загалом до нього входить 102 релігійні організації у різних областях України.