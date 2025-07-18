Київській митрополії УПЦ МП дали місяць на усунення порушень закону й розірвання зв'язків з РПЦ
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла припис Київській митрополії Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації
Про це повідомила ДЕЕС.
Як зазначено в повідомленні, припис про усунення порушень винесли за підсумками проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії УПЦ з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України.
Відповідно до припису, митрополит Київський і всієї України, предстоятель УПЦ МП Онуфрій має до 18 серпня надати рішення найвищих органів церковної влади й управління, уповноважених на прийняття рішень щодо вирішення питань життя УПЦ:
- щодо виходу УПЦ зі структури Російської православної церкви (РПЦ)
- щодо втрати чинності для УПЦ всіх положень статуту РПЦ
- щодо відкликання священнослужителів, ченців, черниць УПЦ зі складу Священного синоду РПЦ, Архієрейського та Помісного соборів РПЦ, Міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних і церковно-канонічних органів РПЦ та/або релігійних організацій — канонічних підрозділів РПЦ
- щодо визнання недійсними прийняті статутними органами управління РПЦ рішень з канонічних і організаційних питань діяльності УПЦ щодо анексії єпархій УПЦ, призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ
Читайте також: Закон про заборону УПЦ МП починає втілюватися в життя, – В’ятрович
Також митрополит Онуфрій має публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ і підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.
Також наказом ДЕСС затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури (є частиною) або пов’язані зі структурою Київської митрополії УПЦ МП, щодо якої винесено припис про усунення порушень законодавства. До переліку включили:
- релігійні організації, керівники яких за Статутом про управління УПЦ входять до складу Собору єпископів УПЦ, що скликається і очолюється митрополитом Київським і всієї України;
- релігійні організації, засновником яких є Київська митрополія УПЦ, відповідно до закону та відомостей Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.
Перелік сформовано відповідно до чинного законодавства, він доступний для ознайомлення за посиланням. Загалом до нього входить 102 релігійні організації у різних областях України.
- Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Української православної церкви (Московського патріархату) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким припинив українське громадянство Ореста Березовського, більш відомого як митрополит УПЦ МП Онуфрій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе