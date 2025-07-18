Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Київській митрополії УПЦ МП дали місяць на усунення порушень закону й розірвання зв'язків з РПЦ

Київській митрополії УПЦ МП дали місяць на усунення порушень закону й розірвання зв'язків з РПЦ

Олена Будько
18 липня, 2025 п'ятниця
13:17
Суспільство Предстоятеля УПЦ МП Онуфрія просять розірвати зв'язки з РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла припис Київській митрополії Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації

Зміст

Про це повідомила ДЕЕС.

Як зазначено в повідомленні, припис про усунення порушень винесли за підсумками проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії УПЦ з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України. 

Відповідно до припису, митрополит Київський і всієї України, предстоятель УПЦ МП Онуфрій має до 18 серпня надати рішення найвищих органів церковної влади й управління, уповноважених на прийняття рішень щодо вирішення питань життя УПЦ: 

  • щодо виходу УПЦ зі структури Російської православної церкви (РПЦ)
  • щодо втрати чинності для УПЦ всіх положень статуту РПЦ
  • щодо відкликання священнослужителів, ченців, черниць УПЦ зі складу Священного синоду РПЦ, Архієрейського та Помісного соборів РПЦ, Міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних і церковно-канонічних органів РПЦ та/або релігійних організацій — канонічних підрозділів РПЦ
  • щодо визнання недійсними прийняті статутними органами управління РПЦ рішень з канонічних і організаційних питань діяльності УПЦ щодо анексії єпархій УПЦ, призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ

Читайте також: Закон про заборону УПЦ МП починає втілюватися в життя, – В’ятрович

Також митрополит Онуфрій має публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ і підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ.

Також наказом ДЕСС затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури (є частиною) або пов’язані зі структурою Київської митрополії УПЦ МП, щодо якої винесено припис про усунення порушень законодавства. До переліку включили: 

  • релігійні організації, керівники яких за Статутом про управління УПЦ входять до складу Собору єпископів УПЦ, що скликається і очолюється митрополитом Київським і всієї України;
  • релігійні організації, засновником яких є Київська митрополія УПЦ, відповідно до закону та відомостей Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань.

Перелік сформовано відповідно до чинного законодавства, він доступний для ознайомлення за посиланням. Загалом до нього входить 102 релігійні організації у різних областях України.

  • Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Української православної церкви (Московського патріархату) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено
  • Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким припинив українське громадянство Ореста Березовського, більш відомого як митрополит УПЦ МП Онуфрій.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
РПЦ
УПЦ МП
Війна з Росією
новини Києва
Читайте також:
Patriot
Автор Віталій Бесараб
17 липня, 2025 четвер
Якщо системи ППО Patriot заберуть у Швейцарії для передачі Україні, то це найгірший сценарій для нас, - військовий експерт Киричевський
Володимир Зеленський
Автор Юлія Юліна
17 липня, 2025 четвер
"Повернуться додому, коли ми переможемо ворога": Зеленський відповів на запитання про демобілізацію
пневматичний пістолет постріл
Автор Юлія Юліна
17 липня, 2025 четвер
У навчальному центрі на Чернігівщині курсант застрелив двох інструкторів
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
18 липня
21:57
Оновлено
БПЛА
Росія атакує Україну безпілотниками: У Києві та області спрацювала ППО
21:38
лікарня, пацієнтка
У Словенії ухвалили закон про евтаназію: невиліковно хворі зможуть піти з життя за допомогою медикаментів
21:37
Ексклюзив
Рустем Умєров
Опинився на запасній колії: політолог Розумний про призначення Умєрова на посаду секретаря РНБО
21:35
Фрідріх Мерц
Мерц сумнівається, що Україна вступить у ЄС до 2034 року
21:10
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Україна в будь-якому разі вже застосовуватиме далекобій, - генерал Мусаєв
21:10
Ексклюзив
Метью Брайза
Трамп шукає спосіб посилити тиск на Путіна протягом цих 50 днів, - дипломат Брайза
20:48
Огляд
"Життя Чака"
Найочікуваніше "Життя Чака": що подивитися на вихідні
20:26
Збірна України з волейболу
Україна програла Сербії у волейбольній Лізі націй
20:14
Шаблю гетьмана Мазепи представили в королівській зброярні в Лондоні
20:11
Юлія Свириденко
Свириденко підтвердила домовленість зі США про інвестиції в українське виробництво дронів
20:03
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Умєров не займався Міноборони, а більше зовнішньополітичною діяльністю": Згурець про перестановки в уряді
20:00
Ексклюзив
Віталій Портников
Кожен із них хоче, щоб інший вважав його божевільним: Портников про погрози Трампа Кремлю
20:00
OPINION
Чому промахнувся Казарін з критикою Гончаренка
19:47
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
"Імпульс": Міноборони запускає систему автоматизації обліку особового складу на рівнях бригад і нижче
19:47
Федір Веніславський
"Автори закону про воєнний стан написали багато дурниць": нардеп Веніславський прокоментував зміну уряду під час війни
19:45
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін хоче запросити Трампа до Пекіна на річницю закінчення Другої світової війни, Путін уже погодився, - The Times
19:29
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував "більш відчутні українські далекобійні удари" по РФ
19:27
Ексклюзив
До Харкова почали долітати класичні FPV-дрони, - депутат облради Скорик
19:24
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик та Дюбуа провели фінальну битву поглядів перед супербоєм
19:21
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
На ТОТ дітей змушують учити російську мову через мобільний застосунок та звітувати про результати перед учителями, - ЦНС
18:54
комендантська година
Можна перебувати на вулиці лише 4 години на добу: у частині Донеччини змінили тривалість комендантської години
18:45
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп бачить, що Путін використовує його у власних інтересах, і він розлючений, - дипломат Брайза
18:35
Оновлено
РФ запустила безпілотники по території України: на Дніпровщині та Сумщині є загиблі й поранені
18:32
Ердоган Путін
Ердоган у телефонній розмові з Путіним наголосив на важливості третього раунду перемовин України й РФ
18:25
військовий квиток, мобілізація
ДБР повідомило про підозру двом співробітникам ТЦК через загибель мобілізованого в Києві
18:16
Валерій Гергієв
"Є близьким другом Путіна з 1990-х": українська громада просить ЮНЕСКО посприяти у скасуванні виступу диригента Гергієва в Італії
18:07
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Путін поводиться з Трампом, як оперпрацівник з агентом, - генерал Мусаєв
18:05
Оновлено
прапор, Євросоюз
Рада ЄС схвалила 18-й пакет санкцій проти РФ. Медведєв обурився й назвав європейців недоумками
18:03
OPINION
Національна єдність виявилася портфелем без ручки
17:59
У Мінцифри оголосили про плани запуску аналога американського DOGE Ілона Маска
17:45
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик - Дюбуа: відбулася процедура зважування перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу
17:36
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ": генералу РФ Чайко заочно повідомили про підозру
17:33
Ексклюзив
Віталій Портников
"Мовчання Путіна пов'язане з певними його намірами": Портников про відсутність реакції на ультиматум Трампа щодо 50 днів
17:33
Оновлено
Саміт НАТО у Гаазі
Закупівля зброї США для України за планом Трампа: у НАТО розповіли, що до ініціативи долучилися 8 держав
17:20
Ексклюзив
Сергій Братчук
На Кінбурнській косі з'явився український прапор, - Братчук
17:10
Wizz Air
Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення польотів із варшавського аеропорту "Модлін" після 13 років перерви
17:00
мобілізація
Міноборони розтлумачило закон про виплату 15 млн грн родинам військових, котрі загинули в полоні
16:50
"Не змогли поділити безплатні хот-доги": роспропаганда намагається перекласти на ЗСУ провину за атаку на поліцейських на Харківщині
16:44
Батіг Індіани Джонса, що належав принцесі Діані, продали на аукціоні за $525 тис.
16:44
Україна ЄС
Стефанішина: 18 липня ЄС мав відкрити перший кластер перемовин щодо вступу України, але цього не відбулося
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV