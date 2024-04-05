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Взяти "Королівський ексклюзив": що подивитися на вихідні

Ярина Коваль
5 квітня, 2024 п'ятниця
22:00
Культура Ріплі

Від нового фільму оскароносного сценариста "Списку Шиндлера" до художньої інтерпретації скандального інтерв'ю члена британської королівської родини принца Ендрю авторства співтворця популярного серіалу "Корона" 

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Ми, наші улюбленці та війна"

У кінотеатрах з 4 квітня

"Ми, наші улюбленці та війна"

Ця зворушлива документальна стрічка режисера (і водночас тревел-блогер та журналіста) Антона Птушкіна розповідає про стосунки людей та їхніх тварин на тлі російського вторгнення в Україну. Спершу проект, робота над яким тривала півтора року, планувався для показу західній аудиторії, бо українці і так бачили ситуацію на власні очі. Але згодом Антон Птушкін зрозумів, що великий обсяг відзнятого матеріалу буде цікавим насамперед українцям.  

Опис фільму звучить: "З початком повномасштабного вторгнення безліч українців полишили домівки, аби врятувати свої життя. Часто тікали, не встигнувши взяти найнеобхідніші речі, однак разом із домашніми улюбленцями. Хтось був впевнений, що їде на кілька днів, тож тваринок залишав вдома. Припнуті на ланцюгах собаки, замкнені у порожніх квартирах коти та тварини з зоопарків, зачинені у надійних клітках. Усі вони хотіли жити та потребували допомоги людей".

Однак фільм не тільки про тварин. Він також про те, на що готові чи до чого не готові люди, стаючи на захист братів наших менших у прицілі війни. Стрічка про те, як люди рятували тварин і як тварини рятували людей.

"Королівський ексклюзив"

Нa Netflix з 5 квітня

"Королівський ексклюзив"

Мабуть, спрацьовує професійна солідарність, але стрічки про колег по фаху ніколи не минають повз увагу і лягають в окрему шухлядку. Тим паче, коли йдеться про ті, до яких причетні знакові особистості, Приміром, її режисер Філіп Мартін раніше прославився як творець (чи співтворець) популярних серіалів "Корона" чи "Пуаро". А виконавиця ролі журналістки, що зуміла взяти скандальне інтерв'ю у члена британської королівської родини принца Ендрю, герцога Йоркського та віцеадмірала, акторка Джилліан Андерсон раніше зажила слави як зірка нашумілих серіалів "Цілком таємно" та "Сексуальне виховання" 

Як рекламує фільм Netflix, мова про художню інтерпретацію реальних подій, що розкриває, як жінкам, що створювали програму "Newsnight", вдалося влаштувати сумнозвісне телеінтерв’ю з принцом Ендрю. Йдеться про новий - вибудуваний на основі автобіографічної книги "Сенсація: За лаштунками найбільш шокуючого інтерв’ю BBC" Сема Макалістера, який продюсував той випуск Newsnight - погляд на резонансне інтерв’ю принца, яке він дав у 2019 році журналістці ВВС Емілі Мейтлі.

Нагадаємо, у тому інтерв'ю принц Ендрю заперечив інтимний зв’язок із 17-річною дівчиною, яка подала на нього до суду, але розповів про свої зв'язки з фінансистом та мільярдером Джеффрі Епштейном, якого звинувачували у розбещенні неповнолітніх, сексуальному насильстві та торгівлі дітьми. До речі, Епштейна ув'язнили у серпні 2019 року, і за місяць після цього у тюремній камері він наклав на себе руки. А принца Ендрю після тієї правди, яка з приватних кухонь вийшла у широкий простір, усунули від виконання монарших обов’язків та позбавили почесних військових звань.

У ролях Джилліан Андерсон, Біллі Пайпер, Руфус Сьюелл та Кілі Гоус.

"Материнський інстинкт"

У кінотеатрах з 4 квітня

"Материнський інстинкт"

Цей драматичний трилер, який є перезйомкою французького фільму, що вийшов на екрани у 2018 році, цікаво дивитися не тільки тому, що в ньому практично немає "води", а й через те, що основі ролі у ньому зіграли дві володарки премії "Оскар" Енн Гетевей та Джессіка Честейн. Мова про екранізацію роману Барбари Абель 2012 року. Спершу передбачалося, що режисувати фільм буде Оливье Массе-Депасс, який був автором сценарієм та режисером французького фільму. Однак через особисті обставини він вибув з проекту і його місце зайняв Бенуа Деломма. Він досвідчений оператор, за плечима якого зйомки майже 40 стрічок ("Хлопчик у смугастій піжамі", "Теорія всього").

Отже, "події відбуваються у США у 1960-х роках. Давні подруги Еліс та Селін живуть по сусідству. Вони насолоджуються розміреним життям та виховують синів одного віку. Через нещасний випадок син Селін помирає. Подіє глибоко травмує усіх. Еліс була свідком загибелі хлопчика і з часом розуміє, що Селін винить її у тому, що вона не змогла його врятувати. Химерне хитросплетіння горя, підозр та звинувачень отруює життя двох родин.

У головних ролях Енн Гетевей, Джессіка Честейн, Джош Чарльз, Андерс Даніельс Лі, Каролін Лагерфельт

"Ріплі" (серіал)

Нa Netflix з 4 квітня

"Ріплі"

Ця восьмисерійна кінорозповідь є ще однією адаптацією тематичних романів Патриції Гайсміт, які стартували ще 1955 року. Цього разу сценаристом, режисером і виконавчим продюсером став оскароносний Стівен Заіллян, якого свого часу газета The Times  назвала "найрозумнішим і найпроникливішим сценаристом Голлівуду з часів Роберта Тауна". Американський кінорежисер вірменського походження, який прославився також як сценарист "Списку Шиндлера", "Банд Нью-Йорка", "Місії нездійсненної", "Ірландця" та інших відомих фільмів, Стівен Заіллян на цей раз взявся за історію, до якої у різні часи були причетними відомі актори Ален Делон, Метт Деймон, Джон Малкович та інші, і відчитав її цілковито по-своєму, хоча суть не змінилася. 

Отож 50-60-ті роки ХХ століття. Том Ріплі- молодий чоловік з низів, що мріє про багате життя. Ірія настільки сильна, що він не гребує нічим. Отож, як рекламують стрічку на Netflix, "шахрай береться за унікальну роботу в Італії та потрапляє в привілейований світ розкоші. Але на шляху до бажаного життя йому доведеться створити павутиння брехні".

У ролях Ендрю Скотт, Дакота Феннінґ, Джонні Флінн  та ін.

"Шугар"

На Apple TV+ з 5 квітня

"Шугар"Американський драматичний детективний серіал про приватного детектива Джона Шугара, про якого ходять легенди. Цього разу перед детективом стоїть завдання - розшукати таємниче зниклу онуку легендарного голлівудського продюсера. Ці пошуки занурюють детектива у численні таємниці родини та увиразнюють перед ним численні скелети у шафі. Але герой має також чимало власних проблем та фобій, яким йому доведеться давати раду. 

Варте уваги, що головну роль у фільмі зіграв номінант на премію "Оскар" та дворазовий лауреат "Золотого глобуса" Колін Фаррелл, якого свого часу - у  2003 році - журнал People включив до списку із п'ятдесят найкрасивіших людей планети. І критики уже пишуть про те, що з цією роллю актор справився чудово

У ролях Колін Фаррелл, Емі Райан, Анна Ганн, Джеймс Кромвелл та ін.

Теги:
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