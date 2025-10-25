Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Культура Як Європа ввійшла у війну, роман, заборонений в КНР і бестселер у борг – 5 книг з неймовірними пригодами
Огляд

Як Європа ввійшла у війну, роман, заборонений в КНР і бестселер у борг – 5 книг з неймовірними пригодами

Ігор Бондар-Терещенко
25 жовтня, 2025 субота
08:05
Культура

Історії, описані у цих книжках – це карколомні пригоди, страшні події та розвінчання стереотипів про те, як вони пишуться. Адже насправді це захоплюючий процес, результати якого демонструють нам автори, пропонуючи свої документальні, прозові й професійні одкровення, зібрані воєдино фантазією та реальністю, що працюють у тандемі

Зміст

Крістофер Кларк. Сновиди. Як Європа ввійшла у війну 1914 року. – К.: Локальна історія, 2025

У першій частині цієї книжки, написаній професором історії Кембриджського університету мова про "дороги до Сараєва", які, як відомо, вели або в літературу, де Швейк в інвалідному візку гукав "На Белград!", або в політику, в якій державці, що декларували вірність модерності та раціональності, не змогли запобігти катастрофі, переконавши себе й інших, що війна – єдиний вихід. Протягом "будейовицького анабазису", описаного не лише у творі Гашека, з’ясувалося, що обидва вчинки – безумство. Так само це підтверджує аналіз подій, що призвели до Першої світової війни, які в книжці Крістофера Кларка "Сновиди" розгортаються майже похвилинно – у динамічному наративі поміж Віднем, Берліном, Санкт-Петербургом, Парижем, Лондоном і Белградом. І ми знову переживаємо той момент, коли ранком 28 червня 1914 року ерцгерцог Франц Фердинанд із дружиною Софією прибули на залізничний вокзал у Сараєві, і Європа ще жила в мирі, а рівно через 37 днів спалахнула війна, яка забрала життя понад кільканадцять мільйонів людей, зруйнувала низку імперій і докорінно змінила хід світової історії. Автор простежує, як десятиліття дипломатичних помилок, непорозумінь і хибних сигналів перетворили Європу на нестабільний і мілітаризований простір, де майбутні вороги ще могли стати союзниками, а союзники – ворогами. Заснована на глибокому аналізі і блискуче написана, ця книжка – одна з найвпливовіших праць з історії Першої світової війни. Українське видання "Сновид" повертає Велику війну в національний наратив не лише як головну подію європейської історії, а і як один із переломних етапів нашого XX століття.


Лон Їнтай. Велика ріка, велике море: рік 1949. – К.: Сафран, 2025

Через альтернативний погляд на громадянську війну цей роман заборонений в КНР. Крім того, написала цю документальну сагу тайванська авторка, колишня міністерка культури, яка сама є донькою біженців із материка, тож правдиво відтворює травматичну історію втечі понад мільйона людей до Тайваню наприкінці громадянської війни в Китаї. Таким чином, у своєму романі "Велика ріка, велике море: рік 1949" Лон Їнтай через усну історію, інтерв’ю та мемуари викриває трагедії вигнанців, які стали невіддільною частиною тайванського дискурсу про ідентичність. Загалом цей рік, що його описує авторка, став доленосним для понад мільйона китайців, які, рятуючись від громадянської війни з комуністами, назирці за націоналістичним урядом прибули до Тайваню. Як вони помилково вважали — "перечекати дощ". Шістдесят років потому, народжена вже на Формозі донька переселенців з материка, намагається відтворити трагічну епоху через історію своєї сім’ї, а також інтерв’ю та мемуари учасників тодішніх подій. Авторка обирає метод усної історії та, оминаючи офіційні наративи переможців по інший бік Тайванської протоки, прагне віднайти справедливість для цілого покоління вигнанців, що опинилися заручниками в лещатах історії. Аби обміркувати причини й наслідки гуманітарної катастрофи громадянської війни, вона спілкується з ветеранами й колишніми військовополоненими, інтелектуалами й політиками, бізнесменами й селянами по обидва боки протоки. Збираючи пазл з уривків людських доль, вона препарує сюжети, з яких виринають екзистенційні та моральні дилеми, котрі досі потребують критичного й болючого переосмислення. В ширшому контексті колоніального минулого Тайваню, описані історичні події, що припали на долю різних поколінь, також актуалізують питання тайванської ідентичності та китайського націоналізму.


Юлія Чернінька. Бестселер у борг. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2025

Де як не у Львові могла статися ця моторошна пригода. Продати душу дияволу – ну, добре, наразі старому університетському професору – намагався багато хто в історії наших стосунків зі Злом, але так успішно їх втілити у власній кар’єрі, а у випадку з авторкою роману – майстерно описати страшну історію, що сталася в місті Лева з молодим провінціалом, який таки написав світовий бестселер (але якою ціною!) – для цього треба неабиякого хисту й творчої наснаги. Усе це присутнє в авторки "Бестселеру у борг" Юлії Чернінької, і її новий роман – це справжній трилер, який не відпускає до останньої сторінки  Атмосфера жаху нагнітається непомітно й неквапно, бо, за сюжетом, це історія хлопчини, який приїздить у Львів, мріючи стати відомим письменником, і якому погодився допомогти у здійсненні цієї мрії університетський професор. Але після переїзду в будинок професора в житті молодика все змінюється – друзі, стосунки, навіть власне прізвище і назва його книжки. "Андрій із захватом покрутив в руках примірник книги і зайшов в інтернет. Саме вийшов новий відгук на його книжку у відомому британському часописі. Почав читати і зблід: там також автором числився Ендрю Ремарк, а назва книги була "Пацак". Прочитайте її навпаки. Отож! Хай там як, але далі все ж таки мова про борг, який треба заплатити за славу, і саме це відкриє жахливу правду про професора. А також нагадає про неменше жахіття, яке творилося в часі описуваних подій не лише в літературі. "Заснути не вдавалося. Він простягнув руку до Наді, щоб остаточно прокинутися завдяки вранішньому сексу, але передумав. Взяв до рук телефон і зайшов на фейсбук. "Війна!" "Почалася війна!" "Руські напали на Україну!" Тож роман – не лише пригодницьке, пророче і захоплююче читво, але й актуальне свідчення про важкі часи, які спіткали героя твору та його країну, яку він, зрештою, пішов захищати…


Діпо Фалоїн. Африка — не країна. Розвінчуючи стереотипи про строкатий континент. – К.: Наш Формат, 2025

Ця книжка - захоплива подорож крізь міфи, хибні уявлення та стереотипи сучасної Африки. "Африка – не країна" Діпо Фалоїна – це взагалі урок історії, який потрібен усім нам, бо що спадає нам на думку, коли ми чуємо про цей континент? Бідність, спека, сафарі й, певна річ, страждання. "Ні", — рішуче заперечує автор, нігерійський журналіст. Невже Африка — це щось значно більше? Хай там як, але, написана з гумором і знанням справи, книжка послідовно розвінчує найпоширеніші міфи про строкатий континент, розказує нам про справжню і багатоголосу Африку. Як з’являються та діють місцеві авторитарні режими? Що стоїть за феноменом Ноллівуду? Чому 90 відсотків матеріальної культурної спадщини Африки перебуває за її межами? Як правильно їсти джолоф? І врешті — чи потрібно насправді "рятувати Африку"? Таким чином, це не просто збірка фактів, а глибокий погляд на історію і теперішній стан речей у різних країнах, огляд наслідків колоніалізму, міжпоколіннєвої травми рабовласництва та сучасних шляхів її подолання. Книжка допомагає бачити Африку поза кліше, розуміти її внутрішню логіку та динаміку, поважати її самобутність. "Мало кому відмовляли у праві бути собою частіше, ніж Африці — нагадує автор, - 54 держави на одному континенті, понад дві тисячі мов і 1,4 мільярда людей. А говорять про них усіх як про одну країну, гомогенну масу, приречену на довічні страждання. Насправді Африка — це строката мозаїка, калейдоскоп спільнот та історій, а не монолітна скрижаль, на якій викарбувано долю всіх африканців. Ми по-різному говоримо, по-різному сміємося, навіть цілком буденні речі робимо по-різному, а наші моральні орієнтири далеко не завжди збігаються".


Джефф Вандермеєр. Дивопис: ілюстрований посібник з натхненного письменництва. – К.: ArtHuss, 2025

Ця книжка - яскравий і практичний путівник для всіх, хто хоче навчитися писати художню прозу, особливо в жанрах фентезі, фантастики чи магічного реалізму. Також у "Дивописі" Джеффа Вандермеєра зібрано понад 300 ілюстрацій, схем і творчих вправ, що допоможуть краще зрозуміти, як створювати цікавий сюжет, живих персонажів, цілісні вигадані світи та вибудовувати структуру твору. Що ж головне у цьому процесі? "Найдивовижніший аспект творчості — впевнений автор, - це здатність вибудовувати образи, персонажів та сюжет нібито з нічого, здатність надихатися, причому так, щоби це натхнення призводило до появи слів на сторінці. Сам цей процес, на мою думку, є фантастичним за своєю суттю. Майже будь-що може стати для уяви сировиною, яка перетворюється на оповідь. Образ колібрі на крилі, друкарська помилка в газетній статті, підслуханий уривок розмови, достопам’ятний рядок з роману. Якось моя дружина надкусила фрукт, який не їла з дитинства, і в ній прокинувся спогад про фруктові дерева на бабусиному подвір'ї. Вона усвідомила, що дуже давно не куштувала тих фруктів, і згадала, як була малою, а навколо росли плодові дерева. До цього моменту вона багато років не згадувала про той садок, і враз посипалися розповіді про бабусю — ось так один укус відкрив скарбницю особистої історії". Крім решти всього, видання містить розділи про екологічну прозу, нестандартну побудову тексту, створення коміксів тощо. Серед спеціальних матеріалів — розбір екранізації "Знищення" та екологічний модуль "Теруар Білого оленя". І все це доповнене порадами від зірок сучасної літератури: Джорджа Р. Р. Мартіна, Урсули К. Ле Ґуїн, Ніла Ґеймана, Кіма Стенлі Робінсона, Карен Джой Фаулер, Катаріни М. Валенте, Недді Окорафор та інших.

