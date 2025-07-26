Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Загартований дух, рядові Фортуни й вихід з депресії - 5 книг про життя, яке нас чекає

Загартований дух, рядові Фортуни й вихід з депресії - 5 книг про життя, яке нас чекає

Ігор Бондар-Терещенко
26 липня, 2025 субота
08:26
Культура

Автори книжок у цій добірці звертаються до нас, щоб розповісти про свій життєвий шлях, і їхні слова стають водночас мудрим і невідкладним, м’яким чи жорстким, але наполегливим нагадуванням. І зокрема про те, що ми не завжди заслуговуємо на те, що сталося з нами, але нам слід боротися, зростати, розширювати уявлення про себе, а отже, й про доступні для нас можливості – заради життя, що чекає на нас по той бік болю

Зміст

Бріанна Вест. Життя, яке на вас чекає. – К.: BookChef, 2025


"І коли ми читаємо ці слова, коли вони торкаються нашої душі, пробивають нашу зовнішню оболонку, викликаючи трансформацію, ми часто сприймаємо авторку як людину, що знає все, у якої завжди є відповіді, - дізнаємося ми з передмови до цієї книжки про її авторку. - Але найпрекрасніше у Бріанні те, що вона першою зізнається: у неї немає відповідей. Вона пише з позиції пошуку, а не всезнання. Вона пише слова, яких потребувала, коли була молодшою. Слова, яких потребувала під час подолання сумнівів, коли вчилася відпускати, коли прокладала шлях назад до свого серця, коли переосмислювала значення надії, довіри та любові. І саме так вона створює книжки, які допомагають її читачам робити те саме". Таким чином, "Життя, яке на вас чекає" Бріанни Вест - авторки бестселерів "Тією горою є ви", "Переломний рік", "101 есей, який змінить ваше життя", "Це те, що вас зцілить, коли будете готові" - це книжка, яка м’яко нагадує читачам, що вони самі керують власним життям. Яку б екзистенційну кризу не переживали люди, авторка знаходить для них особливі слова. Тобто це книга, яка підтримає в моменти найбільшої безнадії й спустошення. Твір структуровано так, що окремі частини читаються як поради в різних життєвих ситуаціях: коли серце розривається і здається, що воно ніколи не зцілиться, якщо у вас досі не таке життя, як ви хотіли, якщо ви занадто переймаєтеся думкою інших, якщо заціпеніли від страху тощо. Натомість читач сам вибирає зі змісту текст, який відповідає певним почуттям та настроям, а потім відкриває мініурок від авторки. Її слова авторки пробивають зовнішню оболонку, викликаючи трансформації, що дає реальний шанс на переосмислення ситуації. Вона не має готових відповідей, адже пише з позиції пошуку, а не всезнання, знаходячи слова, яких сама потребувала під час подолання сумнівів, коли була молодшою і вчилась відпускати.


Девід Ґоґґінс. Мене не зламати. Гартуй дух і кидай собі виклики. – К.: Наш Формат, 2025

Гартувати дух і приймати виклики автор цієї книжки почав уже змалечку, адже його дитинство було справжнім пеклом: ледь рухався після батькового паска, заїкався, учителі вважали його розумово відсталим, а однолітки цькували за колір шкіри. Та депресивний юнак із надмірною вагою і без майбутнього все-таки знайшов свій шлях, адже не тільки сучасна нейронаука, але й саме життя вчить нас, що шлях до мужності й успіху лежить через прийняття болю і страху, а не через їх уникнення. Тож мова у книжці "Мене не зламати" Девіда Ґоґґінса - американського військового у відставці, учасника бойових дій в Іраку й Афганістані, ультрамарафонця, тріатлоніста, члена Міжнародної зали спортивної слави за досягнення у спорті, оскільки встановив світовий рекорд Гіннеса, підтягнувшись 4030 разів за 17 годин – про те, як навчився перепрограмовувати власний мозок так, щоб ставати кращим, незалежно від відчуттів, зовнішніх умов чи мотивації. Боротьба автора з власними фізичними та психологічними обмеженнями - його унікальний шлях із максимально практичним підходом до трансформації мислення завдяки таким нетиповим технікам, як "Дзеркало відповідальності", "Банка для печива" і "Правило 40 відсотків". Ці потужні інструменти допоможуть читачеві побороти свої страхи, краще використовувати внутрішні резерви та перетворити біль у паливо для постійного руху вперед. "Наша культура підсіла на швидкі рішення, лайфхаки, ефективність, - нагадує автор. - Усі постійно шукають простий алгоритм, який дасть максимум результату за мінімуму вкладених зусиль. Не сперечатимуся, певного успіху можна досягти й так - якщо пощастить. Але загартованого духу чи панування над собою в такий спосіб не здобути. Якщо ви хочете стати хазяїном свого мислення і прибрати обмежувач - доведеться підсісти на важку працю. Бо любов до свого діла, одержимість ним, навіть талант - усі вони корисні, лише якщо підкріплені працьовитістю".


Алекс Корб. У пастці депресії. Як маленькими кроками подолати тривожність, хвилювання і пригнічений стан. – К.: Наш Формат, 2025

Звісно, не хотілося б, щоби таке нас чекало в майбутньому, тому ця книжка буде доречна, як панацея на всі наші непевні стани. А вони, як підказує автор, бувають різні. "Нерідко люди вважають, що депресія - це коли тобі постійно сумно, але річ тут далеко не тільки в цьому, - нагадує він. - Насправді люди з депресією можуть і не бути сумні; часто вони відчувають заціпеніння - ніби порожнечу на тому місці, де мала б бути емоція. Безнадію і безпорадність. Те, що колись приносило задоволення, більше не тішить - їжа, друзі, захоплення. Сили зникають. Усе здається складним, а чому - важко пояснити, бо так бути не повинно. Здається, ніщо не вартує зусиль. Важко заснути, важко спати. Болі й нездужання тяжче зносити. Складно зосередитися; ви відчуваєте тривогу, сором і самотність". Тож "У пастці депресії" Алекса Корба - відомого нейронауковця, який консультує біотехнологічні та фармацевтичні компанії – це не просто книжка про поганий настрій, а важливе дослідження про те, що проблема полягає у фізіології та взаємодії елементів нервової системи. І автор пояснює, як відрегулювати їхню діяльність, чому мозок загрузає в низхідній спіралі депресії, а також змальовує те, як можна вплинути на активність різних нейронних ланцюгів і подолати депресію, змінивши спосіб життя. Тобто як "перепрошити" деструктивні патерни на підтримувальні. "В альпінізмі, - нагадує автор, - якщо ви опинилися у скрутній ситуації, з якої не знаєте правильного виходу, потрібно просто вибрати напрямок і рухатися за ним. Цей напрямок не мусить бути найкращим; найкращого напрямку може і взагалі не існувати. Поза сумнівом, у вас недостатньо даних, щоб знати це напевно. Тож якщо ви станете на стежку, в кінці якої урвище, вам просто доведеться вибрати новий напрямок з тієї точки. А знаєте чому? У скрутній ситуації невідомо, яка стежка правильна, а відомо одне: якщо сидіти склавши руки, вам кінець".


Блейк Крауч. Останнє місто. – К.: КМ-Букс, 2025

Мова у цій захопливій книжці про місто, в якому ви схотіли б опинитися, як то кажуть, в останню чергу. І не тільки тому, що, за сюжетом, Облудні Сосни – це останнє місто на Землі, а через те, що будь-який каламбур щодо "Останнього міста" Блейка Крауча обертається в романі на жорстку (і жорстоку) реальність. Адже в цьому місті, на яке аж ніяк не має бути схоже будь-яке з наших міст у майбутньому, бо таке вже було в нашій історії та й повторюється у наших войовничих сусідів – так ось, в  цьому місті людям вказують, де жити, з ким одружуватись, ким працювати. Нічого не нагадує з уваги на вищезгадані паралелі? А ще ж дітей тут навчають, що Девід Пілчер, засновник міста, - це бог. Крім того, нікому не дозволяється залишати Сосни, а також не можна навіть розпитувати, що тут, власне, відбувається. І хоч глузду в цій історичній антиутопії менше, ніж застережливої правди, але головний герой, агент секретної служби Ітан Берк, який з'явився тут три тижні тому, знаходить їх з професійною вправністю і вражаючою швидкістю, вартою легендарного Джеймса Бонда. Адже  Ітан, нагадуючи нам героя з таким самим іменем у фільмі "Місія нездійсненна", таки розкрив вражаючу таємницю: він дізнався про життя по той бік електрифікованої загорожі. Виявляється, населення міста контролює безумець; а ще є істоти, які можуть прорватися крізь загорожу і знищити цей останній крихкий уламок людської цивілізації. Тож читаймо і не чекаймо, поки таке станеться у майбутньому.


Фредерік Меннінг. Рядові Фортуни. – К.: Стилет і стилос, 2025

Щодо життя, яке нас чекає після війни, і тема якого заявлена у нашій добірці, радше треба спитати, що чекає наших воїнів, які повернуться з бойовищ? Бо лише вони можуть спинити агресора, і лише вони важливі у всіх сьогоднішніх розкладах, навіть з уваги на трудовий тил. Але що їх чекає, коли вони повертаються додому? І як вони виживають на війні зараз, якщо навіть щодо Гемінґвея, який називав цей роман "найбільш чесним із того, що було написано про Першу світову", у нас вже існує книга "Гемінґвей нічого не знає"? При цьому так само мається на увазі свідчення солдата про досвід великої війни. Хай там як, але "Рядові Фортуни" Фредеріка Меннінга (1930) - найвідоміший роман австралійського письменника та поета, який до початку Першої світової жив у Британії, а в 1914-му році записався добровольцем до лав британської армії, згодом взявши участь у Битві на Соммі. Його автобіографічний роман оповідає про кількох товаришів, які разом беруть участь у позиційних боях, відпочивають у прифронтових селах, закохуються у дівчат і намагаються приховати юнацькі пригоди від офіцерів. Автор роману показує війну не лише як низку боїв, а також звертає увагу на її побут, рутину й людські стосунки. Серед шанувальників книжки були Лоуренс Аравійський, Езра Паунд, В.Б. Єйтс та ще багато письменників того часу.

Теги:
Статті
Новини
освіта
Читайте також:
Укрзалізниця, потяг, поїзд
Автор Юлія Юліна
24 липня, 2025 четвер
Немає квитків на потяги: Укрзалізниця розповіла, що відбувається та як із цим бореться
Євген Дикий
Автор Марина Клюєва
23 липня, 2025 середа
В Україні майдан можливий завжди за однієї умови, - Дикий
Автор Зіновія Воронович
24 липня, 2025 четвер
"Коли бачу пляшку води за 76 грн і пляшку олії за 70, – хочеться плакати": голова Укроліяпром про урожай, ціни та "історичні" мита
Київ
+20.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
26 липня
08:40
прапор, Євросоюз
Законодавці ЄС прагнуть прискорити відмову від російського газу, - Reuters
08:30
Ексклюзив
НАТО
Країни Європи правильно готуються до можливого розширення війни з боку РФ, - опозиційний експерт Морозов
08:12
Оновлено
ЗСУ
Упродовж доби на фронті відбувся 191 бій: найбільшу кількість атак росіян зафіксували на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Закон про НАБУ: повернення до status-quo
07:48
Оновлено
Наслідки атаки на Запоріжжя 26 липня
РФ атакувала Україну БПЛА, ракетами та КАБами: у Дніпрі загинула людина, у Харкові є постраждалі, на Сумщині і Запоріжжі - руйнування
07:44
Огляд
наземний роботизований комплекс "Лютік"
Всюдихід без водія, що рятує життя воїнам: що відомо про українського робота "Лютіка"
06:58
втрати окупантів
Сили оборони за добу на фронті ліквідували 1080 окупантів
06:35
NASA звільнить майже 4 тис. висококваліфікованих працівників
05:37
Чорноморський флот РФ
У РФ скасували проведення головного військово-морського параду у Санкт-Петербурзі, - ЦПД
03:55
Сили Оборони України звільнили Кіндратівку
Українські військові звільнили від окупантів Кіндратівку на Сумщині, - DeepState
03:21
Президент Сирії Башар аль-Асад
Верховний суд Франції скасував ордер на арешт експрезидента Сирії Асада
01:42
кібератаки
Кіберфахівці ГУР атакували сервери окупаційної влади Криму і знищили усі дані, - ЗМІ
00:51
конфлікт між Таїландом і Камбоджею
У частині Таїланду оголосили воєнний стан унаслідок загострення конфлікту з Камбоджею
2025, п'ятниця
25 липня
23:28
Оновлено
Вибух в Ірані
Росія тричі атакувала центральну частину Харкова дронами: пошкоджено багатоквартирний будинок
23:11
Ексклюзив
Роман Безсмертний
РФ веде безпосередню підготовку до бойових дій на Балтиці, - Безсмертний
22:49
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Колосальні зрушення: небо України буде прикрите, - Снєгирьов
22:44
кібератака
В Україні фіксують близько 15 кібератак щодня з початку року, - Держспецзвʼязку
22:21
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Ядерна зброя Франції та Великої Британії є унікальною, - дипломат Безсмертний
22:12
G7
"Сподіваємось на швидке прийняття законопроєкту: посли G7 привітали рішення Зеленського відновити незалежність НАБУ та САП
22:09
Оновлено
Казино
Держагентство оштрафувало на 4,8 млн грн "Труха Україна" за нелегальну рекламу казино. Telegram-канал відреагував
22:01
грузія
У Грузії почалися багатонаціональні навчання НАТО
21:42
Ексклюзив
"Створюються передумови для так званого територіального обміну": Снєгирьов про ситуацію на фронті
21:34
протести в Києві 25 липня 2025 року
У Києві четвертий день поспіль тривають акції протесту: люди вимагають від ВР прийняти закон про незалежність НАБУ
21:31
Володимир Зеленський
"Ми готуємо більше неприємностей для ворога": Зеленський провів Ставку та обговорив майбутні виклики перед Україною
21:30
Ексклюзив
мобілізація на росіїї
У РФ можлива нова мобілізація у якійсь формі, - опозиційний експерт Морозов
21:16
на фото Денис Шмигаль
Міністр оборони Шмигаль розповів про трьох новопризначених заступників Заверуху, Мироненка та Ферчук
20:40
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Росія не здатна перемогти Україну, - генерал Бен Ходжес
20:31
Молдова спільно з Україною приєднається до зони роумінгу ЄС з 2026 року
20:24
Ексклюзив
Сергій Згурець
Росіянам доведеться витратити багато зусиль на просування до Покровська з різних напрямків, - Згурець
20:09
Огляд
Фантастична 4: Перші кроки
Не бійся "Брудної роботи": що подивитися на вихідні
20:06
OPINION
Борець за демократію греко-римського стилю
19:55
на фото Дмитро Лубінець
РФ 24 липня пошкодила та зруйнувала в Одесі 7 об’єктів культурної спадщини: Лубінець звернувся до ЮНЕСКО
19:48
США надали Польщі кредит на $4 млрд для переозброєння армії
19:45
Bring Kids Back UA
"Тепер Україна - не секрет?": з ТОТ вдалося повернути ще одну групу дітей
19:41
Ексклюзив
БПЛА українського виробництва Sirko
"Дозволять відкрити експортний потенціал": директор УКР АРМО ТЕХ про пакет законопроєктів Defence City
19:36
ЗСУ
На війні проти РФ загинув 23-річний громадянин Грузії Валерій Бадзагуа
19:31
Ексклюзив
Росіяни вдарили по будівлі Сумської ОВА: журналістка Яцина розповіла деталі
19:30
Новонароджена дитина
Уряд подав у Раду законопроєкт про допологові й післяпологові виплати на дитину
19:29
Прапор Словаччини
Кожен третій словак допускає можливість приєднання до РФ, кожен сьомий - хоче цього, - опитування
19:18
Оновлено
У Харкові на місці влучання КАБа завершили аварійно-рятувальні роботи: постраждали 17 людей, серед них дитина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV