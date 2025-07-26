Загартований дух, рядові Фортуни й вихід з депресії - 5 книг про життя, яке нас чекає

Бріанна Вест. Життя, яке на вас чекає. – К.: BookChef, 2025



"І коли ми читаємо ці слова, коли вони торкаються нашої душі, пробивають нашу зовнішню оболонку, викликаючи трансформацію, ми часто сприймаємо авторку як людину, що знає все, у якої завжди є відповіді, - дізнаємося ми з передмови до цієї книжки про її авторку. - Але найпрекрасніше у Бріанні те, що вона першою зізнається: у неї немає відповідей. Вона пише з позиції пошуку, а не всезнання. Вона пише слова, яких потребувала, коли була молодшою. Слова, яких потребувала під час подолання сумнівів, коли вчилася відпускати, коли прокладала шлях назад до свого серця, коли переосмислювала значення надії, довіри та любові. І саме так вона створює книжки, які допомагають її читачам робити те саме". Таким чином, "Життя, яке на вас чекає" Бріанни Вест - авторки бестселерів "Тією горою є ви", "Переломний рік", "101 есей, який змінить ваше життя", "Це те, що вас зцілить, коли будете готові" - це книжка, яка м’яко нагадує читачам, що вони самі керують власним життям. Яку б екзистенційну кризу не переживали люди, авторка знаходить для них особливі слова. Тобто це книга, яка підтримає в моменти найбільшої безнадії й спустошення. Твір структуровано так, що окремі частини читаються як поради в різних життєвих ситуаціях: коли серце розривається і здається, що воно ніколи не зцілиться, якщо у вас досі не таке життя, як ви хотіли, якщо ви занадто переймаєтеся думкою інших, якщо заціпеніли від страху тощо. Натомість читач сам вибирає зі змісту текст, який відповідає певним почуттям та настроям, а потім відкриває мініурок від авторки. Її слова авторки пробивають зовнішню оболонку, викликаючи трансформації, що дає реальний шанс на переосмислення ситуації. Вона не має готових відповідей, адже пише з позиції пошуку, а не всезнання, знаходячи слова, яких сама потребувала під час подолання сумнівів, коли була молодшою і вчилась відпускати.





Девід Ґоґґінс. Мене не зламати. Гартуй дух і кидай собі виклики. – К.: Наш Формат, 2025

Гартувати дух і приймати виклики автор цієї книжки почав уже змалечку, адже його дитинство було справжнім пеклом: ледь рухався після батькового паска, заїкався, учителі вважали його розумово відсталим, а однолітки цькували за колір шкіри. Та депресивний юнак із надмірною вагою і без майбутнього все-таки знайшов свій шлях, адже не тільки сучасна нейронаука, але й саме життя вчить нас, що шлях до мужності й успіху лежить через прийняття болю і страху, а не через їх уникнення. Тож мова у книжці "Мене не зламати" Девіда Ґоґґінса - американського військового у відставці, учасника бойових дій в Іраку й Афганістані, ультрамарафонця, тріатлоніста, члена Міжнародної зали спортивної слави за досягнення у спорті, оскільки встановив світовий рекорд Гіннеса, підтягнувшись 4030 разів за 17 годин – про те, як навчився перепрограмовувати власний мозок так, щоб ставати кращим, незалежно від відчуттів, зовнішніх умов чи мотивації. Боротьба автора з власними фізичними та психологічними обмеженнями - його унікальний шлях із максимально практичним підходом до трансформації мислення завдяки таким нетиповим технікам, як "Дзеркало відповідальності", "Банка для печива" і "Правило 40 відсотків". Ці потужні інструменти допоможуть читачеві побороти свої страхи, краще використовувати внутрішні резерви та перетворити біль у паливо для постійного руху вперед. "Наша культура підсіла на швидкі рішення, лайфхаки, ефективність, - нагадує автор. - Усі постійно шукають простий алгоритм, який дасть максимум результату за мінімуму вкладених зусиль. Не сперечатимуся, певного успіху можна досягти й так - якщо пощастить. Але загартованого духу чи панування над собою в такий спосіб не здобути. Якщо ви хочете стати хазяїном свого мислення і прибрати обмежувач - доведеться підсісти на важку працю. Бо любов до свого діла, одержимість ним, навіть талант - усі вони корисні, лише якщо підкріплені працьовитістю".





Алекс Корб. У пастці депресії. Як маленькими кроками подолати тривожність, хвилювання і пригнічений стан. – К.: Наш Формат, 2025

Звісно, не хотілося б, щоби таке нас чекало в майбутньому, тому ця книжка буде доречна, як панацея на всі наші непевні стани. А вони, як підказує автор, бувають різні. "Нерідко люди вважають, що депресія - це коли тобі постійно сумно, але річ тут далеко не тільки в цьому, - нагадує він. - Насправді люди з депресією можуть і не бути сумні; часто вони відчувають заціпеніння - ніби порожнечу на тому місці, де мала б бути емоція. Безнадію і безпорадність. Те, що колись приносило задоволення, більше не тішить - їжа, друзі, захоплення. Сили зникають. Усе здається складним, а чому - важко пояснити, бо так бути не повинно. Здається, ніщо не вартує зусиль. Важко заснути, важко спати. Болі й нездужання тяжче зносити. Складно зосередитися; ви відчуваєте тривогу, сором і самотність". Тож "У пастці депресії" Алекса Корба - відомого нейронауковця, який консультує біотехнологічні та фармацевтичні компанії – це не просто книжка про поганий настрій, а важливе дослідження про те, що проблема полягає у фізіології та взаємодії елементів нервової системи. І автор пояснює, як відрегулювати їхню діяльність, чому мозок загрузає в низхідній спіралі депресії, а також змальовує те, як можна вплинути на активність різних нейронних ланцюгів і подолати депресію, змінивши спосіб життя. Тобто як "перепрошити" деструктивні патерни на підтримувальні. "В альпінізмі, - нагадує автор, - якщо ви опинилися у скрутній ситуації, з якої не знаєте правильного виходу, потрібно просто вибрати напрямок і рухатися за ним. Цей напрямок не мусить бути найкращим; найкращого напрямку може і взагалі не існувати. Поза сумнівом, у вас недостатньо даних, щоб знати це напевно. Тож якщо ви станете на стежку, в кінці якої урвище, вам просто доведеться вибрати новий напрямок з тієї точки. А знаєте чому? У скрутній ситуації невідомо, яка стежка правильна, а відомо одне: якщо сидіти склавши руки, вам кінець".





Блейк Крауч. Останнє місто. – К.: КМ-Букс, 2025

Мова у цій захопливій книжці про місто, в якому ви схотіли б опинитися, як то кажуть, в останню чергу. І не тільки тому, що, за сюжетом, Облудні Сосни – це останнє місто на Землі, а через те, що будь-який каламбур щодо "Останнього міста" Блейка Крауча обертається в романі на жорстку (і жорстоку) реальність. Адже в цьому місті, на яке аж ніяк не має бути схоже будь-яке з наших міст у майбутньому, бо таке вже було в нашій історії та й повторюється у наших войовничих сусідів – так ось, в цьому місті людям вказують, де жити, з ким одружуватись, ким працювати. Нічого не нагадує з уваги на вищезгадані паралелі? А ще ж дітей тут навчають, що Девід Пілчер, засновник міста, - це бог. Крім того, нікому не дозволяється залишати Сосни, а також не можна навіть розпитувати, що тут, власне, відбувається. І хоч глузду в цій історичній антиутопії менше, ніж застережливої правди, але головний герой, агент секретної служби Ітан Берк, який з'явився тут три тижні тому, знаходить їх з професійною вправністю і вражаючою швидкістю, вартою легендарного Джеймса Бонда. Адже Ітан, нагадуючи нам героя з таким самим іменем у фільмі "Місія нездійсненна", таки розкрив вражаючу таємницю: він дізнався про життя по той бік електрифікованої загорожі. Виявляється, населення міста контролює безумець; а ще є істоти, які можуть прорватися крізь загорожу і знищити цей останній крихкий уламок людської цивілізації. Тож читаймо і не чекаймо, поки таке станеться у майбутньому.





Фредерік Меннінг. Рядові Фортуни. – К.: Стилет і стилос, 2025

Щодо життя, яке нас чекає після війни, і тема якого заявлена у нашій добірці, радше треба спитати, що чекає наших воїнів, які повернуться з бойовищ? Бо лише вони можуть спинити агресора, і лише вони важливі у всіх сьогоднішніх розкладах, навіть з уваги на трудовий тил. Але що їх чекає, коли вони повертаються додому? І як вони виживають на війні зараз, якщо навіть щодо Гемінґвея, який називав цей роман "найбільш чесним із того, що було написано про Першу світову", у нас вже існує книга "Гемінґвей нічого не знає"? При цьому так само мається на увазі свідчення солдата про досвід великої війни. Хай там як, але "Рядові Фортуни" Фредеріка Меннінга (1930) - найвідоміший роман австралійського письменника та поета, який до початку Першої світової жив у Британії, а в 1914-му році записався добровольцем до лав британської армії, згодом взявши участь у Битві на Соммі. Його автобіографічний роман оповідає про кількох товаришів, які разом беруть участь у позиційних боях, відпочивають у прифронтових селах, закохуються у дівчат і намагаються приховати юнацькі пригоди від офіцерів. Автор роману показує війну не лише як низку боїв, а також звертає увагу на її побут, рутину й людські стосунки. Серед шанувальників книжки були Лоуренс Аравійський, Езра Паунд, В.Б. Єйтс та ще багато письменників того часу.