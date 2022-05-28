Артилеристи 45-ї бригади показали відео знищення ворожої техніки

Відповідне відео можна переглянути на сторінці у соцмекрежі 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

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На кадрах видно, як влучними ударами артилеристи атакували по черзі кілька місць скупчення військової техніки та живої сили рашистів.

"На одному з хуторів Гуляйпільщини, орки організували масований двіж. Дуже метушились – мабуть шукали діджея та музичні інструменти. За допомогою гармашів 45 ОАБР та взаємодією з аеророзвідкою 15 ГУ ДВКР і Азову їм організовано пекельну вечірку", – йдеться в повідомленні військових.

Нагадаємо, близько 29,8 тис. окупантів, 1322 танки, 503 безпілотники: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну

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