Артилеристи 81-ї десантно-штурмової бригади знищили російські "ураган" і бронемашину
Українські десантники знищили з артилерії російські "ураган" і броньовану ремонтно-евакуаційну машину
Про це повідомили Десантно-штурмові війська в телеграмі.
"Точним та філігранним вогнем артилерії 81-ї окремої артилерійської бригади ДШВ ЗС України знищено одну одиницю реактивної системи залпового вогню 220 мм БМ-27 “Ураган” та БРЕМ (броньовану ремонтно-евакуаційну машину) російських окупантів", - наголосили в ЗСУ.
- 23 червня десантники з 80-ї бригади збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52, а також підбили два ворожі БТРи та БМД.
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