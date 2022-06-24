Про це повідомили Десантно-штурмові війська в телеграмі.

"Точним та філігранним вогнем артилерії 81-ї окремої артилерійської бригади ДШВ ЗС України знищено одну одиницю реактивної системи залпового вогню 220 мм БМ-27 “Ураган” та БРЕМ (броньовану ремонтно-евакуаційну машину) російських окупантів", - наголосили в ЗСУ.

23 червня десантники з 80-ї бригади збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52, а також підбили два ворожі БТРи та БМД.

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