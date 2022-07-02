Артилеристи показали, як з М-777 знищили російський склад на Запоріжжі

Про це повідомили в Telegram 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Повідомляється, що за допомогою американської гаубиці М-777 військові знищили російський склад на Запоріжжі.

Артилеристи змушують окупантів "добровільно звільнити ворожий склад, на користь ЗСУ", ти самим проявити черговий "жест доброї волі", зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що 19 червня 2022 на Бахмутському напрямку Донеччини воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола нищила російських загарбників з американських гаубиць М-777.

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