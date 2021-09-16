Асист українця Безуса приніс "Генту" перемогу в дебютному матчі Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч, який проходив в Естонії, закінчився перемогою "Гента" над "Флорою" з рахунком 1:0. Єдиний м'яч був забитий Дарком Лемаїчем на 54-й хвилині. Асист віддав українець Роман Безус.



Цього року фанати вперше можуть слідкувати за новоствореним турніром УЄФА - Ліга конференцій. У груповому раунді змагатимуться 32 команди, які розділені на вісім груп.



Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.



Після цього відбудуться традиційні стадії плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.



Україну на турнірі представить "Зоря". "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію.



Луганська команда зіграє у групі C. "Зоря" зіграє проти італійської "Роми", болгарського ЦСКА та норвезьким "Бодо-Глімт".

Ліга конференцій



1-й тур



16 вересня



"Флора" (Естонія) - "Гент" (Бельгія) 0:1



Гол: Лемаїч, 54

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