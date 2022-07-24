Атака РФ на Одеський порт підриває довіру до зобов’язань Росії, - Блінкен

Про це написав держсекретар США Ентоні Блінкен у твіттері.

“Сполучені Штати рішуче засуджують атаку Росії на Одеський порт. Це підриває зусилля з доставки їжі до голодуючих і підриває довіру до зобов’язань Росії щодо завершеної угоди про дозвіл українського експорту”, - написав Блінкен.

22 липня Україна та РФ у Стамбулі підписали дзеркальні міжнародні угоди з Туреччиною та ООН про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Об 11:00 в суботу, 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі. Загорівся морський порт. Ексочільник МЗС України Павло Клімкін назвав обстріл порту Одеси Росією сигналом, що РФ створюватиме нові загрози, вимагаючи зняти санкції.

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