Атаками Shahed ворог намагається вичерпати ресурси нашої ППО, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог зазвичай використовує три елементи атак по Україні - це підняття літака у повітря з ракетами "Кинджал", що примушує нас активізувати засоби радіолокаційного спостереження, щоб активізувати комплекси ППО. Далі, по виявлених об'єктах ворог намагається здійснювати атаки БПЛА Shahed. Але головна мета цих безпілотників вплинути на вичерпання ресурсів зенітних ракет, які закривають Київ. Коли злітає ворожий ракетоносій, ми оперативно перебазовуємо свої комплекси ППО, вони перебувають у постійному русі, щоб противник не виявив місце розташування. Після збиття Shahed противник вважає, що можливості нашої ППО зменшилися і можна вже використовувати крилаті ракети, які гарантовано збиває наше ППО, - пояснив Згурець.

За словами експерта, російські ракети Х-22 завдають найбільшої руйнації.

"Ворог також може використати ракети С-300 та С-400 для ударів по Києву. Противник під прикриттям крилатих ракет може використовувати С-400 з території РФ або з території Білорусі", - додав Згурець.

У четвер, 26 січня, Росія атакувала Україну ракетами. Відомо, що у напрямку Києва протиповітряна оборона збила понад 15 крилатих ракет

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