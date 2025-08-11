Росіяни пошкодили інфраструктуру, яка здійснює моніторинг радіаційної обстановки на ЗАЕС
10 серпня російський обстріл пошкодив Зовнішній кризовий центр ЗАЕС, який є ключовим елементом системи безпеки станції та забезпечує моніторинг радіаційної обстановки
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Зовнішній кризовий центр є невіддільною частиною системи безпеки станції. В умовах, коли окупаційне керівництво ЗАЕС блокує автоматичну передачу даних про ядерний і радіаційний стан через систему IRMIS МАГАТЕ, саме фахівці цього центру ведуть безперервний моніторинг радіаційної обстановки в зоні спостереження на підконтрольній Україні території", - ідеться у повідомленні.
Постраждалих серед персоналу немає, однак у відомстві наголосили, що ця атака стала черговим свідченням безвідповідальної та небезпечної політики Росії й створює ризики для всієї Європи.
"Напад на інфраструктуру, що веде моніторинг радіаційної обстановки, є ще одним доказом безвідповідальної політики агресора, який нехтує всіма нормами міжнародного права. Росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту", - прокоментувала очільниця відомства Світлана Гринчук.
Міністерство енергетики наголосило на необхідності повної демілітаризації станції та її повернення під контроль Енергоатому й закликало міжнародну спільноту посилити санкції та домогтися припинення обстрілів ядерної інфраструктури.
- 4 липня окупанти вкотре знеструмили Запорізьку АЕС, але фахівці Укренерго відновили роботу високовольтної лінії.
