Атомний авіаносець США Carl Vinson прибув до Південної Кореї

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що ядерне судно Carrier Strike Group 1 увійшло на військово-морську базу в Пусані, за 320 кілометрів на південний схід від Сеула, демонструючи таким чином військову потужність США.

"Прибуття Першої авіаносної ударної групи ВМС США демонструє міцність спільної оборонної позиції південнокорейсько-американського альянсу та тверду рішучість відповісти на прогресуючу ядерну та ракетну загрозу Північної Кореї", - заявив керівник оперативного відділу штабу ВМС Республіки Корея Кім Чжи Хун.

Carl Vinson є третім авіаносцем США, який прибув до Південної Кореї у 2023 році. У березні в Пусані побував авіаносець Nimitz, у жовтні - Ronald Reagan.