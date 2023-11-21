Атомний авіаносець США Carl Vinson прибув до Південної Кореї
У вівторок, 21 листопада, атомний авіаносець США Carl Vinson прибув на військово-морську базу в південнокорейське місто Пусан
Про це пише Yonhap.
Зазначається, що ядерне судно Carrier Strike Group 1 увійшло на військово-морську базу в Пусані, за 320 кілометрів на південний схід від Сеула, демонструючи таким чином військову потужність США.
"Прибуття Першої авіаносної ударної групи ВМС США демонструє міцність спільної оборонної позиції південнокорейсько-американського альянсу та тверду рішучість відповісти на прогресуючу ядерну та ракетну загрозу Північної Кореї", - заявив керівник оперативного відділу штабу ВМС Республіки Корея Кім Чжи Хун.
Carl Vinson є третім авіаносцем США, який прибув до Південної Кореї у 2023 році. У березні в Пусані побував авіаносець Nimitz, у жовтні - Ronald Reagan.
- Нещодавно Південна Корея, США та Японія створили тристоронню гарячу лінію на тлі посилення військової загрози з боку Північної Кореї та збільшення активності Китаю.
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