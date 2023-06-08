Про це він написав у facebook.

"Сьогодні в правовій державі Україна, яка сповідує європейські цінності, я отримав трудову книжку з записом про моє звільнення після відповідного рішення суду за позовом вищезгаданого Брижинського", - йдеться у заяві.

Атрошенко заявив, що наразі утримається від коментарів щодо такого рішення суду, допоки в Україні відбуваються повномасштабні воєнні дії.

"А прийде час - ми разом з вами повернемося до цього і багатьох інших питань", - додав він.

Фото: Владислав Атрошенко