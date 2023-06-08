Атрошенко заявив, що отримав трудову книжку із записом про звільнення з посади мера Чернігова за рішенням суду
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що отримав трудову книжку із записом про звільнення з посади через рішення суду за позовом голови Чернігівської МВА Дмитра Брижинського
Про це він написав у facebook.
"Сьогодні в правовій державі Україна, яка сповідує європейські цінності, я отримав трудову книжку з записом про моє звільнення після відповідного рішення суду за позовом вищезгаданого Брижинського", - йдеться у заяві.
Атрошенко заявив, що наразі утримається від коментарів щодо такого рішення суду, допоки в Україні відбуваються повномасштабні воєнні дії.
"А прийде час - ми разом з вами повернемося до цього і багатьох інших питань", - додав він.
Фото: Владислав Атрошенко
- 19 червня 2022 року співробітники Державної прикордонної служби України не дозволили чернігівському міському голові Владиславу Атрошенку виїзд з України до Польщі через автомобільний пункт пропуску "Краковець".
- 2 липня Атрошенко повідомив, що йому заборонили робочий в'їзд до Швейцарії, на конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема.
- 3 липня тодішній заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув, що мери, які скаржаться через заборону на виїзд з України, можуть позбутися своїх посад.
- 7 грудня мера Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від посади на рік за вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини. Атрошенко натомість опублікував звернення, у якому назвав таке рішення ухваленим під тиском з Офісу президента й пообіцяв подати апеляцію.
- 1 лютого Владиславу Атрошенку заборонили обіймати відповідну посаду мера Чернігова строком на один рік
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