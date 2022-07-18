Авіакатастрофа українського Ан-12 у Греції: знайдено тіла восьми членів екіпажу

Про це повідомляє Грецька корпорація телерадіомовлення (ERT).

У Греції витягли з-під уламків літака тіла всіх восьми загиблих членів екіпажу Ан-12, що розбився в ніч проти 17 липня на захід від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Літак виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша в Сербії до столиці Йорданії - Амману і зазнав аварії біля міста Кавала в Греції.

У публікації наголошується, що операцію з виявлення загиблих на місці аварії Ан-12 завершено. Тіла українського екіпажу відправили на судово-медичну експертизу до лікарні Комотіні, а потім передадуть дипломатичним представникам України у Греції.

Греки переймалися тим, що літак міг перевозити токсичні речовини. Однак на місці аварії жодних небезпечних чи отруйних речовин не виявили. На цьому наголосив мер Пангео Філіппос Анастасіадіс.

Усі члени екіпажу Ан-12, який зазнав авіакатастрофи в Греції, були громадянами України.

У Греції розбився український літак "Антонов", який прямував із Сербії до Йорданії

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