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Авіакатастрофа українського Ан-12 у Греції: знайдено тіла восьми членів екіпажу

18 липня, 2022 понедiлок
08:26
Світ У Греції знайшли тіла всіх восьми членів екіпажу українського Ан-12

Після судово-медичної експертизи тіла загиблого екіпажу Ан-12 передадуть дипломатичним представникам України у Греції

Про це повідомляє Грецька корпорація телерадіомовлення (ERT).

У Греції витягли з-під уламків літака тіла всіх восьми загиблих членів екіпажу Ан-12, що розбився в ніч проти 17 липня на захід від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Літак виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша в Сербії до столиці Йорданії - Амману і зазнав аварії біля міста Кавала в Греції.

У публікації наголошується, що операцію з виявлення загиблих на місці аварії Ан-12 завершено. Тіла українського екіпажу відправили на судово-медичну експертизу до лікарні Комотіні, а потім передадуть дипломатичним представникам України у Греції.

Греки переймалися тим, що літак міг перевозити токсичні речовини. Однак на місці аварії жодних небезпечних чи отруйних речовин не виявили. На цьому наголосив мер Пангео Філіппос Анастасіадіс.

  • Усі члени екіпажу Ан-12, який зазнав авіакатастрофи в Греції, були громадянами України.
  • У Греції розбився український літак "Антонов", який прямував із Сербії до Йорданії

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Новини
Суспільство
Греція
авіакатастрофа
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