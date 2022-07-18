Авіакатастрофа українського Ан-12 у Греції: знайдено тіла восьми членів екіпажу
Після судово-медичної експертизи тіла загиблого екіпажу Ан-12 передадуть дипломатичним представникам України у Греції
Про це повідомляє Грецька корпорація телерадіомовлення (ERT).
У Греції витягли з-під уламків літака тіла всіх восьми загиблих членів екіпажу Ан-12, що розбився в ніч проти 17 липня на захід від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Літак виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша в Сербії до столиці Йорданії - Амману і зазнав аварії біля міста Кавала в Греції.
У публікації наголошується, що операцію з виявлення загиблих на місці аварії Ан-12 завершено. Тіла українського екіпажу відправили на судово-медичну експертизу до лікарні Комотіні, а потім передадуть дипломатичним представникам України у Греції.
Греки переймалися тим, що літак міг перевозити токсичні речовини. Однак на місці аварії жодних небезпечних чи отруйних речовин не виявили. На цьому наголосив мер Пангео Філіппос Анастасіадіс.
- Усі члени екіпажу Ан-12, який зазнав авіакатастрофи в Греції, були громадянами України.
- У Греції розбився український літак "Антонов", який прямував із Сербії до Йорданії
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