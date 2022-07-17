У Греції розбився український літак "Антонов", який прямував зі Сербії у Йорданію

Про це повідомляє грецьке видання ERT.

Охоплений полум'ям літак "Антонов-12", який належав українській компанії, впав на півночі Греції. Приблизно за 100 км Салонік. Станом на 1:30 триває операція з ліквідації вогню.

За непідтвердженою інформацією, літак виконував комерційний рейс. Перевозив вантаж боєприпасів зі Сербії у Йорданію, а на борту було 8 членів екіпажу, усі загинули. Випари від вантажу вважають небезпечними та токсичними.

Інформація від Служби цивільної авіації підтверджує, що один із чотирьох двигунів загорівся, тому було зроблено поворот на 180 градусів. Літак планував здійснити аварійну посадку в аеропорті Кавали.

"З 22:15 повітряне судно летіло повільно. Протягом 20 хвилин всі бачили полум'я в двигуні. Коли він пройшов гору Пангео, було видно спалах ударного вибуху. Протягом години мешканці чули вибухи", - сказав очевидець, який знаходився за 17 км від місця катастрофи

Сербські ЗМІ поки не підтверджують, що літак вилетів з Белграда.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb