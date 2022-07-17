Про це повідомляє DW.

Факт авіакатастрофи літака підтвердив генеральний директор компанії "Меридіан" Денис Богданович.

У ніч проти 17 липня літак Ан-12 розбився на захід від аеропорту Кавали на північному сході Греції. він виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу Ніша у Сербії до столиці Йорданії - Амману.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним із двигунів, після чого диспетчери в Греції дозволили літаку приземлитися в аеропорту міста Салоніки або у повітряній гавані Кавали. Пілот вибрав останню, проте здійснити посадку не зміг. За даними очевидців, літак запалав ще у повітрі, швидко знизився, а потім упав на землю, після чого стався вибух.

Представник служби цивільного захисту Греції Ставрос Ківракіс припустив, що літак міг перевозити 12 тонн токсичних матеріалів. Наразі експерти з вибухонебезпечних речовин перебувають на місці. Пожежникам та журналістів наказали відійти щонайменше на 1 км від місця катастрофи через можливу токсичність вантажу.

17 липня стало відомо, що вантажний літак Ан-12, який прямував із Сербії у Йорданію, розбився на півночі Греції.

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