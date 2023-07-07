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Головна Економіка Авіакомпанії Латвії отримали дозвіл на прямі рейси до США

Авіакомпанії Латвії отримали дозвіл на прямі рейси до США

7 липня, 2023 п'ятниця
18:21
Економіка airBaltic

Федеральне управління цивільної авіації США дозволило латвійським авіалініям здійснювати прямі комерційні рейси до Сполучених Штатів

Про це повідомляє LSM.

Зазначається, що американський регулятор присвоїв Латвії рейтинг першої категорії після більш ніж пів року перевірок на відповідність нормативних актів її цивільної авіації стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

"Наші авіакомпанії не мали права літати в США. Ми також не могли співпрацювати з американськими компаніями. Ця категорія корисна і для інвестицій, оскільки у підприємств, що базуються в країні першої категорії, сприятливіші умови", – заявив глава Латвійського агентства цивільної авіації (CAA) Маріс Городцовс.

Тим часом глава Air Baltic Мартін Гаусс назвав отримання Латвією дозволу на пряме авіасполучення зі США "великим досягненням", оскільки тепер "кожна латвійська авіакомпанія може виконувати прямі рейси до Сполучених Штатів і назад".

"Це важливо не тільки для нас, а й відкриває можливість для громадян США швидше дістатися до країн Балтії через Ризький аеропорт", – резюмував він.

Відзначимо, що авіакомпанія Air Baltic є однією з кращих у Європі, а аеропорт Риги – одним з ключових транзитних пунктів у країнах Балтії. Авіакомпанія свого часу активно літала в Україну, пропонуючи зручні транзитні рейси по цілому світу.

  • Нагадаємо, 11 квітня Украерорух у відповідь на прогноз Євроконтролю розповів, коли можливе відновлення пасажирських рейсів з/до України.
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Латвія
транспорт
США
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