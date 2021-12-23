Авіакомпанія Ryanair тимчасово скасувала низку рейсів з України

Про це повідомили в Телеграм-каналі авіаперевізника..



Так, у січні 2022 року не буде таких рейсів:

Київ – Бидгощ з 10 до 31 січня;

Київ – Мальта з 10 до 31 січня;

Львів – Барі з 10 до 31 січня;

Львів – Палермо з 10 до 31 січня;

Львів – Піза з 10 до 31 січня;

Львів – Турин з 10 до 31 січня;

Львів – Манчестер з 10 до 31 січня;

Львів – Братислава з 10 до 31 січня;

Харків – Вільнюс з 6 до 31 січня;

Харків – Варшава з 6 до 31 січня;

Харків – Краків з 6 до 31 січня;

Харків – Познань з 6 до 31 січня;

Харків – Будапешт з 6 до 31 січня;

Харків – Мілан з 6 до 31 січня;

Одеса – Катовіце з 10 до 31 січня;

Одеса – Болонья з 10 до 31 січня;

Одеса – Барселона з 10 до 31 січня.

Причин скасування рейсів у авіакомпанії не уточнили.

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