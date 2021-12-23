Авіакомпанія Ryanair тимчасово скасувала низку рейсів з України
На січень 2022 року авіакомпанія Ryanair припинила 17 рейсів з України
Про це повідомили в Телеграм-каналі авіаперевізника..
Так, у січні 2022 року не буде таких рейсів:
- Київ – Бидгощ з 10 до 31 січня;
- Київ – Мальта з 10 до 31 січня;
- Львів – Барі з 10 до 31 січня;
- Львів – Палермо з 10 до 31 січня;
- Львів – Піза з 10 до 31 січня;
- Львів – Турин з 10 до 31 січня;
- Львів – Манчестер з 10 до 31 січня;
- Львів – Братислава з 10 до 31 січня;
- Харків – Вільнюс з 6 до 31 січня;
- Харків – Варшава з 6 до 31 січня;
- Харків – Краків з 6 до 31 січня;
- Харків – Познань з 6 до 31 січня;
- Харків – Будапешт з 6 до 31 січня;
- Харків – Мілан з 6 до 31 січня;
- Одеса – Катовіце з 10 до 31 січня;
- Одеса – Болонья з 10 до 31 січня;
- Одеса – Барселона з 10 до 31 січня.
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