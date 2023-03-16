Авіакомпанія SkyUp допомагає Air Moldova відновити рейси з Кишинева
Українська авіакомпанія надала молдовському перевізнику свої літаки та екіпажі для виконання рейсів після того, як у Air Moldova виникли проблеми з орендованими бортами
Про це повідомила пресслужба SkyUp.
"Між авіакомпаніями SkyUp та Air Moldova діє рамкова угода щодо мокрому лізингу. За її умовами SkyUp може надавати молдовській авіакомпанії борти у випадку необхідності, наявності вільних потужностей та з урахуванням діючих обмежень. У зв’язку з цим поточний об’єм співпраці не є чітко формалізованим та значним чином залежить від потреб партнерів. Наразі в рамках цієї угоди залучений один літак авіакомпанії SkyUp", – повідомили у SkyUp.
Відзначимо, що згідно з умовами оренди у формі "мокрого лізингу" авіакомпанії надають замовнику літаки разом з екіпажем та обслуговуванням.
- Нагадаємо, на початку березня у Air Moldova почалися проблеми з літаками. Компанія "у зв'язку з операційними труднощами" скасувала низку рейсів, зокрема до Праги, Парижа, Лондона, Стамбула і Тбілісі, заплановані на 2 і 3 березня. Експерти відзначають, що під "операційними труднощами" мається на увазі, скоріш за все, заборона лізингодавців використовувати літаки для польотів з/до Молдови через нестабільність ситуації у країні, або ж заборгованість авіакомпанії за оренду повітряних суден.
- Також у кінці лютого стало відомо, що один з найбільших європейських лоукостерів WizzAir з 14 березня призупинить польоти з і до аеропорту Кишинева, зважаючи на ризики, викликані потрапляння російських ракет у повітряний простір Молдови та небезпеку агресії РФ на Молдову.
- 28 лютого в уряді Молдови повідомили, що керівництво найбільшого лоукостера в Європі Ryanair готове запустити авіарейси з аеропорту Кишинева після того, як про відхід з летовища оголосив WizzAir.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.15
Купівля 38.15Продаж 38.91
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе