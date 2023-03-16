Авіакомпанія SkyUp допомагає Air Moldova відновити рейси з Кишинева

Про це повідомила пресслужба SkyUp.

"Між авіакомпаніями SkyUp та Air Moldova діє рамкова угода щодо мокрому лізингу. За її умовами SkyUp може надавати молдовській авіакомпанії борти у випадку необхідності, наявності вільних потужностей та з урахуванням діючих обмежень. У зв’язку з цим поточний об’єм співпраці не є чітко формалізованим та значним чином залежить від потреб партнерів. Наразі в рамках цієї угоди залучений один літак авіакомпанії SkyUp", – повідомили у SkyUp.

Відзначимо, що згідно з умовами оренди у формі "мокрого лізингу" авіакомпанії надають замовнику літаки разом з екіпажем та обслуговуванням.