Перша група українських пілотів завершила навчання на літаках Alphajet у Франції

У Франції завершила підготовку перша група українських пілотів, які навчалися на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet

Про це повідомили Збройні сили Франції у соцмережі X.

"Франція щойно завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що центр Повітряних сил Франції тренує українських пілотів для задоволення оперативних потреб Міністерства оборони України з березня 2024 року.