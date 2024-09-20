Перша група українських пілотів завершила навчання на літаках Alphajet у Франції
У Франції завершила підготовку перша група українських пілотів, які навчалися на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet
У Франції завершила підготовку перша група українських пілотів, які навчалися на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet
Про це повідомили Збройні сили Франції у соцмережі X.
"Франція щойно завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що центр Повітряних сил Франції тренує українських пілотів для задоволення оперативних потреб Міністерства оборони України з березня 2024 року.
- Нагадаємо, що у травні цього року на військовій базі в Аризоні у США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16.
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