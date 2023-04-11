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Авіація ЗСУ за день завдала 13 ударів по районах скупчення ворога, а ППО збила два дрони, — Генштаб

11 квітня, 2023 вiвторок
18:37
війна з Росією на фото: ЗСУ

У вівторок, 11 квітня, авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а ППО збила 2 дрони типу "Орлан-10"

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Через великі втрати росіяни у Кряківці, що на Луганщині, розгорнули наметове містечко для поранених

Генштаб розповідає, що противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій. Так, будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги у Новопскові та фельдшерсько-акушерський пункт Кряківки, що на Луганщині, окупанти використовують, як військовий шпиталь.

"У Кряківці, з метою збільшення кількості ліжкомісць, загарбники додатково розгорнули наметове містечко. Отримати медичну допомогу у цих цивільних медичних закладах можуть виключно представники російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 10 авіаударів по території України

Окрім того, росіяни здійснили понад 18 обстрілів з РСЗВ.

Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак. 

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує інженерне обладнання місцевості.

Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Блешня, Кам'янська Слобода і Грем’яч Чернігівської області; Волфине і Катеринівка Сумської області, а також Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Білогорівки та Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Спірне - Донецької.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка.  Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту.  Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба,  Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, та Побєда Донецької області. 
  • На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести  оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Російські війська у Запорізькій області намагаються побудувати нову систему оборони - риють великі окопи, а також встановлюють "зуби дракона".

Луганщина
ЗСУ
окуповані території
окупанти
втрати окупантів
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