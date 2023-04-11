Про це інформує Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"За останній рік у ворога була можливість підготуватися, ми можемо говорити, що від Запорізької лінії фронту до тимчасово окупованого Мелітополя щонайменше три лінії оборони, а у деяких місцях навіть чотири. Що стосується обладнання цих споруд, то вони обладнані по-різному: деякі вилиті з бетону, а деякі із деревини", - наголосив мер.

Федоров розповів, що три тижні тому рашисти розпочали будувати укриття на межі Запорізької області з Донеччиною та Херсонщиною.

Четверту фортифікаційну споруду будують на межі між селищами Мирне та Терпіння. Це за 5-7 кілометрів від тимчасово окупованого Мелітополя.

"Сьогодні ми бачимо тенденцію, що вони готуються до оборони нашого міста, продовжують будувати фортифікаційні споруди з іншої сторони нашого міста безпосередньо на шляху від Мелітополя до Криму. Ще декілька ліній оборони вони будують біля Якимівки та Генічеська", - каже Федоров.

Міський голова зауважив, що останніми днями ворог вирубує Старобердянський заказник Мелітопольського району, деревину везуть до фортифікаційних споруд між Мелітополем та Кримом: "Риють, як кроти тому там і будемо їх заривати".