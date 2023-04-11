На Запоріжжі окупанти облаштовують нові лінії оборони з окопами й "зубами дракона", - мер Мелітополя
Російські війська у Запорізькій області намагаються побудувати нову систему оборони - риють великі окопи, а також встановлюють "зуби дракона"
Про це інформує Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"За останній рік у ворога була можливість підготуватися, ми можемо говорити, що від Запорізької лінії фронту до тимчасово окупованого Мелітополя щонайменше три лінії оборони, а у деяких місцях навіть чотири. Що стосується обладнання цих споруд, то вони обладнані по-різному: деякі вилиті з бетону, а деякі із деревини", - наголосив мер.
Федоров розповів, що три тижні тому рашисти розпочали будувати укриття на межі Запорізької області з Донеччиною та Херсонщиною.
Четверту фортифікаційну споруду будують на межі між селищами Мирне та Терпіння. Це за 5-7 кілометрів від тимчасово окупованого Мелітополя.
"Сьогодні ми бачимо тенденцію, що вони готуються до оборони нашого міста, продовжують будувати фортифікаційні споруди з іншої сторони нашого міста безпосередньо на шляху від Мелітополя до Криму. Ще декілька ліній оборони вони будують біля Якимівки та Генічеська", - каже Федоров.
Міський голова зауважив, що останніми днями ворог вирубує Старобердянський заказник Мелітопольського району, деревину везуть до фортифікаційних споруд між Мелітополем та Кримом: "Риють, як кроти тому там і будемо їх заривати".
- 2 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі в локомотивному депо пролунало щонайменше 6 вибухів, де росіяни облаштували склад ремонту техніки та палива, а також частину сховища боєприпасів.
- Також рашисти в тимчасово окупованому Мелітополі розміщують системи ППО у житлових кварталах, унаслідок цього уламки їхньої ракети прилетіли в будинок, є постраждалі.
- Уранці 3 квітня у тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області вибухнув автомобіль. Постраждалому колаборанту Максиму Зубарєву надали медичну допомогу.
- Раніше Федоров розповів про будівництво трьох ліній оборони на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
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