Австралія долучиться до міжнародного суду і накладе додаткові санкції на Росію
Прем'єр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що країна зніме мито на Українські товари, долучиться до міжнародного суду й накладе додаткові санкції на РФ
Про це Албаніз заявив під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми знімемо мито на українські товари й долучимося до подібної дільності з боку інших країн. Крім того, ми доєднаємось до роботи міжнародного суду на підтримку України у її діяльності проти Росії", - наголосив він.
Разом з тим, Албаніз сказав, що Австралія також накладе додаткові фінансові санкції на 16 російських міністрів та олігархів, зокрема це будуть заборони на подорожі. Крім того, санкції зачіпатимуть 62 особи та "понад 300 інших суб'єктів".
Також Австралія заборонить імпорт російського золота, аби скоротити можливість Росії фінансувати війну. У цих санкціях Австралія долучиться до Канади, Японії, США та Великої Британії.
- 3 липня прем'єр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що загальна сума допомоги, яку його країна надасть Україні, складе 100 мільйонів доларів. Разом з цим Австралія надасть Україні 14 БТР, 20 бронетранспортерів Bushmaster (тепер їхня загальна кількість, надана країною, становитиме 60 одиниць), а також інше військове обладнання відповідно до запитів України, зокрема безпілотники.
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