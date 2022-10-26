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Австралія направить Україні нову партію бронетранспортерів Bushmaster

26 жовтня, 2022 середа
17:27
Світ Bushmaster

Австралія направить Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster. Також австралійські війська вирушать до Великої Британії для навчання українських військових

Про це повідомляє ABC з посиланням на заяву прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе.

"Австралія була однозначною у своїй двопартійній підтримці України та засудженні президента Путіна", - заявив він.

Зазначається, що Австралія направить Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster, а також розмістить до 70 інструкторів у Британії для навчання українських військових. Австралійські війська мають зміцнити оборону східноєвропейської країни від жорстокого вторгнення РФ.

"Ми продовжуватимемо відстоювати свободу та демократію. Ідеться не лише про суверенітет України, хоробрий народ України захищає міжнародне право, правила та норми", - додав Альбанезе. 

Контингент із 70 військовослужбовців Австралійських сил оборони приєднається до багатонаціональних навчань під керівництвом Британії одразу після Різдва, але не увійде до України. Це зобов'язання є частиною другого пакету підтримки, оголошеного урядом Австралії, який включає додаткові 30 захищених транспортних засобів Bushmaster.

"Наші солдати стануть частиною великої програми навчання у Сполученому Королівстві, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби з необґрунтованою та незаконною агресією Росії", - заявив міністр оборони Річард Марлес.

Відомо, що цього тижня у федеральному бюджеті було виділено понад 200 мільйонів доларів США на додаткову допомогу Україні, у тому числі 185,6 мільйона доларів США на оборонну допомогу, надану коштом наявних ресурсів.

Загальна фінансова підтримка Австралією України зараз перевищує 655 мільйонів доларів, у тому числі 475 мільйонів доларів на військову допомогу зруйнованій війною країні.

  • 11 серпня в Австралії розробили новий електробронетранспортер Bushmaster. Елементи силової установки вирішили розмістити під капотом, замінивши нею двигун внутрішнього згоряння. Водночас нова варіація транспортного засобу працюватиме тихіше за класичний варіант із дизельними двигунами.

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війна з Росією
зброя для України
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