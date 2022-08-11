В Австралії розробили новий електробронетранспортер Bushmaster
Австралійські військові інженери створили оновлений електробронетранспортер
Про це повідомляє Portaltele.
Назвали бойову машину цілком очікувано — Bushmaster, її повноцінний робочий прототип з електричною силовою установкою продемонстрували в рамках симпозіуму Головнокомандувача армією.
Повідомляється, що елементи силової установки вирішили розмістити під капотом, замінивши нею двигун внутрішнього згоряння. Водночас нова варіація транспортного засобу працюватиме тихіше за класичний варіант із дизельними двигунами.
- Відзначимо, Австралія надала Україні бронетранспортери Bushmaster. На початку липня стало відомо, що ЗСУ отримали загалом 60 автомобілів Bushmaster. Йдеться про менш технологічну модифікацію, яка при цьому все ж таки оснащена бойовими модулями з автоматичними гранатометами Mark 19.
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