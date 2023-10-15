Австралія оштрафувала соцмережу Х на $386 тисяч
Австралійський регулятор оштрафував соціальну мережу Ілона Маска X (Twitter) на $386 тисяч за відмову співпрацювати з розслідуванням щодо жорстокого поводження з дітьми
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Комісія з електронної безпеки оштрафувала соцмережу через те, що там не відповіли на запитання про матеріали жорстокого поводження з дітьми та методи, які вона використовувала для виявлення.
"Єдина причина, щоб не відповісти на важливі запитання щодо незаконного контенту та поведінки на платформах, полягає в тому, що у вас немає відповідей", - сказала Інман Грант, яка до 2016 року була директором з громадської політики X.
Згідно з австралійськими законами, які набули чинності в 2021 році, регулятор може змусити інтернет-компанії надати інформацію про свої методи безпеки в Інтернеті, інакше їм загрожує штраф. Якщо X відмовиться платити штраф, регулятор може подати на компанію в суд.
- Європейський союз може застосувати заходи проти X (Twitter), оскільки у соцмережі масово розповсюджується дезінформацію про війну в Ізраїлі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.61Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе