Австралія оштрафувала соцмережу Х на $386 тисяч

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Комісія з електронної безпеки оштрафувала соцмережу через те, що там не відповіли на запитання про матеріали жорстокого поводження з дітьми та методи, які вона використовувала для виявлення.

"Єдина причина, щоб не відповісти на важливі запитання щодо незаконного контенту та поведінки на платформах, полягає в тому, що у вас немає відповідей", - сказала Інман Грант, яка до 2016 року була директором з громадської політики X.

Згідно з австралійськими законами, які набули чинності в 2021 році, регулятор може змусити інтернет-компанії надати інформацію про свої методи безпеки в Інтернеті, інакше їм загрожує штраф. Якщо X відмовиться платити штраф, регулятор може подати на компанію в суд.