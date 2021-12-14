Австралія підтримала США, ЄС і G7 у стримуванні агресії РФ проти України

Про це міністерка закордонних справ Австралії написала у своєму Twitter.



"Австралія підтримує наших близьких партнерів, у тому числі США і ЄС, у стримуванні Росії від ескалації напруженості на українському кордоні та заохоченні до повернення до дипломатії", - йдеться у дописі Меріс Пейн.



Міністерка додала, що на європейських зустрічах та на зустрічі представників "Великої сімки" Австралія підтвердила непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.



Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорив з Путіним нарощування військ на кордоні з Україною та назвав "стратегічною помилкою" дестабілізуючі дії РФ.