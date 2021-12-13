Джонсон обговорив з Путіним нарощування військ на кордоні з Україною та назвав "стратегічною помилкою" дестабілізуючі дії РФ
У понеділок, 13 грудня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним
Про це повідомляє GOV.UK.
Джонсон висловив глибоке занепокоєння щодо нарощування російських збройних сил на кордоні з Україною та знову наголосив на тому, що потрібно використовувати дипломатичні шляхи для деескалації напруженості та пошуку вирішення конфлікту.
Крім того, він наголосив, що Велика Британія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, а також попередив, що будь-які дестабілізуючі дії з боку Росії "будуть стратегічною помилкою, яка матиме значні наслідки".
Зазначається, що Джонсон і Путін визнали, що сторони збройного конфлікту повинні поважати та дотримуватися умов Мінських домовленостей, а також наголосили на важливості діалогу про міжнародну і регіональну безпеку.
Окрім безпекових питань під час розмови представники обох держав обговорили прогрес у розв'язанні проблеми зміни клімату та захисту лісів, що обговорювались на кліматичній конференції COP26 у Глазго у листопаді 2021 року.
- Як повідомлялося раніше, Велика сімка офіційно попередила Росію про високу ціну нападу на Україну.
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