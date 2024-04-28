Молдова відзначає 10-річчя безвізу з Євросоюзом
Сьогодні, 28 квітня 2024 року, виповнюється 10 років, як громадяни Республіки Молдова можуть вільно подорожувати до Європейського Союзу без потреби у візі
Про це розповідає Stiri.md.
"Ми вже 10 років вільно, без віз подорожуємо Євросоюзом. Молдавани є європейцями та заслуговують на те, щоб жити вільно, подорожувати де хочуть, працювати де хочуть, як і всі європейські громадяни. Нам важливо стати державою - членом ЄС не тільки для того, щоб гарантовано залишалося вільне пересування, але й щоб мати мир, добробут і демократія", - заявила президентка країни Мая Санду.
За словами голови уряди Молдови Доріна Речана, за останні 10 років громадяни Молдови здійснили понад 30 мільйонів перетинів кордону з Євросоюзу, щоб побачити своїх близьких, матерів і батьків, сестер, братів, поїхати на навчання, подорожувати та бути вільними. .
Зі свого боку, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу зазначив, що "зараз важливо, щоб ми цінували цю свободу".
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Починаючи з 28 квітня 2014 року, безвізовим режимом скористалися понад 2,5 мільйона молдаван.
"Це наші батьки знову побачили своїх онуків, це вчителі їздили на конференції чи екскурсії. Це наші бізнесмени налагодили зв’язки зі своїми європейськими партнерами", - підсумовує Stiri.md.
Відсутня плата за візу до ЄС дозволила молдаванам заощадити 270 мільйонів євро.
Безвізовий режим між Молдовою та ЄС діє з 28 квітня 2014 року. Скористатися ним можуть громадяни Молдови, які мають біометричний паспорт. Вони можуть відвідувати без візи всі країни ЄС, за винятком Великої Британії та Ірландії, а також країн Шенгенської угоди, які не є членами ЄС (Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн).
- В жовтні 2024 року у Молдові має відбутися референдум щодо членства у Європейському Союзі, а на листопад заплановано проведення виборів президента.
- На президентських виборах збирається вдруге виставити свою кандидатуру чинна президентка країни Мая Санду, як дотримується проєвропейського та проукраїнського курсу.
- На противагу Санду в неділю, 21 квітня 2024 року, в Москві відбувався установчий з'їзд молдавського проросійського політичного блоку "Побєда". Організаторами виступили друг речника Кремля Пєскова олігарх-утікач Ілан Шор, керівниця забороненої у Молдові партії "Шор" Марина Таубер, очільники Гагаузької автономії Євгенія Гуцул та Дмитро Константінов.
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