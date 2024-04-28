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Війна з Росією: хроніка
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Захопивши Україну, Росія посилить свої можливості для подальших завоювань, - Сікорський про можливий напад на Польщу

28 квітня, 2024 неділя
12:51
Світ Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що загроза для поляків з боку Росії більш ніж реальна, додавши, що Путін не зупиниться на війні в Україні

Про це повідомляє Politico.

"Росія нападала на Польщу багато разів за 500 років нашої історії", - заявив він, додавши, що "зовсім не здивується", якщо це станеться знову.

Попри переконання, що Росія все ж програє війну з НАТО, Сікорський попередив, що "ми не повинні вважати, що все піде нашим шляхом".

Він зазначив, що, захопивши Україну, російські військові лише посилять свої можливості для подальших завоювань.

"У нас є вибір: або переможена російська армія за межами України, або переможна російська армія на кордоні з Польщею. І тоді Путін зробить те, що Гітлер зробив з Чехословаччиною: він візьме промисловість і народ України та мобілізує їх, щоб йти далі", - наголосив очільник польського зовнішньополітичного відомства.

Він додав, що у разі, якщо Путін завоює Україну та стане сильнішим, ще буде більшим викликом для Польщі.

"Краще зупинити Путіна в Україні, за 500-700 км на схід від нас", - констатував він.

  • У понеділок, 22 квітня, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова до розміщення ядерної зброї НАТО у зв'язку з нарощуванням Росією військового потенціалу в Білорусі та Калінінграді.

Теги:
Україна
Росія
Польща
Володимир Путін
Війна з Росією
НАТО
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