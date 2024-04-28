Ставлення Трампа до України змінюється, - очільник МЗС Польщі Сікорський

Про це повідомляє Politico.

За його словами, позиція Дональда Трампа, кандидата в президенти США від Республіканської партії, щодо України "не така чорно-біла, як дехто думає".

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Сікорський наголосив, що про зміну ставлення Трампа до України свідчить те, що він не висловив жодного протесту щодо пакету допомоги від США у розмірі 60 мільярдів доларів.

"Я не почув жодного протесту, - пояснив він. - Тому я сподіваюся, що кандидат Трамп побачив, що ця опозиція до допомоги Україні насправді не є популярною в Сполучених Штатах, що вона шкодить його шансам на переобрання".