Ставлення Трампа до України змінюється, - очільник МЗС Польщі Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевнив, що відсутність протестів з боку Трампа щодо пакету допомоги від США свідчить про те, що його ставлення до України змінюється
Про це повідомляє Politico.
За його словами, позиція Дональда Трампа, кандидата в президенти США від Республіканської партії, щодо України "не така чорно-біла, як дехто думає".
Читайте також: Трамп розвернувся в бік України, бо йому потрібні голоси прихильників Ніккі Гейлі: пояснює політолог Саакян
Сікорський наголосив, що про зміну ставлення Трампа до України свідчить те, що він не висловив жодного протесту щодо пакету допомоги від США у розмірі 60 мільярдів доларів.
"Я не почув жодного протесту, - пояснив він. - Тому я сподіваюся, що кандидат Трамп побачив, що ця опозиція до допомоги Україні насправді не є популярною в Сполучених Штатах, що вона шкодить його шансам на переобрання".
- Окрім цього Сікорський розраховує на зміну поглядів канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо того, чи поставить Німеччина ракети Taurus Україні після того, як США надішлють більше ракет малої дальності ATACMS.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе