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Трамп розвернувся в бік України, бо йому потрібні голоси прихильників Ніккі Гейлі: пояснює політолог Саакян

14 квітня, 2024 неділя
20:15
Світ Дональд Трамп

Політолог, керівник платформи "Єдиний Координаційний Центр" Олег Саакян розповів, чому підтримка України має шанси бути прийнятою у найближчі 10 днів

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Україні допомогла Ніккі Гейлі. Вона вже вибула з виборчої кампанії в США, але її доволі жорстка позиція по підтримці України свого часу, сформувала настрої частини виборців республіканців. Зараз виборча кампанія знаходиться на стадії зрівняння шансів Трампа і Байдена. У Трампа шукають додаткових виборців. Він вичерпав вже свою нішу і йому потрібно розширювати так звану соціальну або електоральну базу. Робити він це може виключно за допомогою виборців Гейлі, а вони підтримують Україну", - сказав Саакян.

Щоб отримати на виборах голоси прихильників Ніккі Гейлі, Трамп не проти, щоб підтримка Україні була проголосована, каже політолог.

"Трамп дуже обережно, щоб не втратити своїх виборців, каже: "Ні, ніяких подарунків, тільки кредити, я не Байден, гроші роздавати на право і наліво не буду". Але він вже не проти, щоб підтримка Україні була проголосована. Це вже меседж до виборців Гейлі з тим що Трамп, хоч його не сприймають, але він може бути їм трохи ближче, ніж Байден. Власне, якщо Тейлор Свіфт - це таємна зброя демократів, то нашим союзником у внутрішній американській політиці була Ніккі Гейлі. Навіть знявшись з виборчої гонки, вибувши з неї, вона відіграла свою важливу роль, яка може проявитися буквально днями", - резюмував Саакян.

  • Раніше близько чотирьох десятків світових знаменитостей звернулися до Конгресу США з відкритим листом, у якому закликали не дати Україні програти в захисті від російської агресії. 
  • Колишній речник Державного департаменту США Нед Прайс запевнив, що допомогу Україні підтримують як американський народ, так і члени Конгресу.
  • 11 квітня ексочільник Білого дому й майбутній кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що має ідею, як примусити Україну сісти за переговорний стіл з Росією, використавши американську допомогу як інструмент тиску.
  • 12 квітня спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон вів переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
  • 14 квітня Мирослава Гонгадзе, керівниця мовлення Голосу Америки у Східній Європі повідомила, що питання допомоги Україні можуть поставити на голосування в США наступного тижня.
Теги:
Новини
Україна
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
допомога Україні
допомога США Україні
Світ про Україну
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