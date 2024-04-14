Трамп розвернувся в бік України, бо йому потрібні голоси прихильників Ніккі Гейлі: пояснює політолог Саакян
Політолог, керівник платформи "Єдиний Координаційний Центр" Олег Саакян розповів, чому підтримка України має шанси бути прийнятою у найближчі 10 днів
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Україні допомогла Ніккі Гейлі. Вона вже вибула з виборчої кампанії в США, але її доволі жорстка позиція по підтримці України свого часу, сформувала настрої частини виборців республіканців. Зараз виборча кампанія знаходиться на стадії зрівняння шансів Трампа і Байдена. У Трампа шукають додаткових виборців. Він вичерпав вже свою нішу і йому потрібно розширювати так звану соціальну або електоральну базу. Робити він це може виключно за допомогою виборців Гейлі, а вони підтримують Україну", - сказав Саакян.
Щоб отримати на виборах голоси прихильників Ніккі Гейлі, Трамп не проти, щоб підтримка Україні була проголосована, каже політолог.
"Трамп дуже обережно, щоб не втратити своїх виборців, каже: "Ні, ніяких подарунків, тільки кредити, я не Байден, гроші роздавати на право і наліво не буду". Але він вже не проти, щоб підтримка Україні була проголосована. Це вже меседж до виборців Гейлі з тим що Трамп, хоч його не сприймають, але він може бути їм трохи ближче, ніж Байден. Власне, якщо Тейлор Свіфт - це таємна зброя демократів, то нашим союзником у внутрішній американській політиці була Ніккі Гейлі. Навіть знявшись з виборчої гонки, вибувши з неї, вона відіграла свою важливу роль, яка може проявитися буквально днями", - резюмував Саакян.
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