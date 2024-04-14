Питання допомоги Україні можуть поставити на голосування в США наступного тижня, - Мирослава Гонгадзе

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Є декілька сигналів про те, що питання допомоги може бути піднято на голосування вже наступного тижня. Але чи буде це пакетом, ще не гарантовано. Сенат США вже схвалив законопроєкт про допомогу Україні. Тому найпростіший шлях, - якщо б цей законопроєкт відзразу поставили на голосування в палаті представників. Тоді б не було потреби додаткового процесу ухвалення нового законопроєкту в Сенаті. Зараз невідомо, чи це відбудеться", - сказала Гонгадзе.

Зараз між американцями лунають різні розмови про надання допомоги Україні, каже керівниця мовлення Голосу Америки у Східній Європі.

"Є розмови про те, що відокремлять ізраїльську допомогу в окремий законопроєкт. Також, насправді, розглядають можливість застосування нового законопроєкту, про який говорив спікер Палати представників США Майк Джонсон і колишній президент США Дональд Трамп. Мовляв, Україні не нададуть допомогу як таку, а будуть шукати варіанти кредитування української допомоги. На цей момент складно сказати що переможе. Найпростіше було б ухвалити саме цей сенатський законопроєкт, який вже ухвалений в одній палаті", - сказала Гонгадзе.